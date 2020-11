Nicolás González se vino con un importante triunfo Deportes 02 de noviembre de 2020 Redacción Por CAR SHOW

FOTO PRENSA CAR SHOW SANTAFESINO HACIA LA VICTORIA. El piloto rafaelino en el autódromo de Marcos Juárez.

Buen fin de semana redondeó el rafaelino Nicolás González en el regreso del Car Show Santafesino en Marcos Juárez. Había sido segundo el sábado en TC 4000 y ayer se llevó la victoria con el Ford Falcon, doblegando al poleman Brian Perino. Pese a los 45 kilos de lastre el piloto de nuestra ciudad logró un muy buen triunfo para intentar quedarse con la corona, ya que también había salido airoso a comienzos de año en San Jorge.

Esta fue la clasificación del TC 4000: 1) Nicolás González en 12m19s996/1000; 2) Brian Perino a 593/1000; 3) Esteban Cassou; 4) Héctor Fain; 5) Mauro Perassi; 6) Juan P. Massello; 7) Ezequiel Perren; 8) Mario Massonat; 9) Eduardo Duarte y 10) Oscar Garmaz.



PODIO DE COSTAMAGNA

También fue una buena jornada para el susanense José Luis Costamagna, que obtuvo el tercer puesto en Turismo Fiat Santafesino Standard.

Clasificación: 1) Francisco Caffaratti en 14m11s527/1000; 2) Franco Melli; 3) José L. Costamagna; 4) Lucas Cantelli; 5) Leandro Laresse y 6) Gastón Grippo, en los primeros puestos.

Por otra parte, el rafaelino Fabián Mainero no tuvo fortuna en la final de la Fórmula 3 Santafesina al tocarse con Ignacio Fain. La carrera fue ganada nuevamente por el local Brian Massa, escoltado por Ricardo Coronel, mientras que tercero fue Martín Chialvo. No obstante, cabe recordar que Mainero fue segundo el sábado por la segunda fecha.

Finalmente, el misionero Jorge Loizate venció en su segunda carrera en el TS 1800, seguido de Fernando Vallero, mientras que tercero fue Martín Ferrero.

Así, el autódromo "Juan Oria" permitió el ansiado regreso de la actividad zonal y regional luego de más de siete meses de interrupción, recordando que fue en territorio cordobés porque aún no están habilitadas las competencias en nuestra provincia.