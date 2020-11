Libertad rumbo a la burbuja Deportes 02 de noviembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

En la madrugada de este 2 de noviembre, el plantel profesional de básquet del Club Libertad partió rumbo a CABA para afrontar, a partir del miércoles 4 de noviembre, una novedosa competencia correspondiente a la temporada 2020/21 de la Liga Nacional de Básquetbol.

El viernes 30, la delegación conformada por 13 jugadores y 7 integrantes del cuerpo técnico se sometió al test PCR para detectar personas contagiadas de Covid-19. Se registró un caso positivo asintomático, procediéndose a su aislamiento como indican los protocolos, estando imposibilitado de viajar con el plantel.

Debido a los cuidados extremos basados en las normas preventivas exigidas por la Asociación de Clubes, el resto del equipo dio negativo por coronavirus. Es importante mencionar que la delegación aurinegra volverá a someterse a otro test similar cuando ingrese a la burbuja y previo al debut deportivo. En caso de registrarse un caso positivo en dicha burbuja, permanecerá aislado por el lapso de 10 días. A tener en cuenta: un caso de Covid-19 positivo no se considerará como lesión y no se podrá hacer un recambio.

Los Tigres se alojarán en el Hotel Howard Johnson, y si bien aún no se ha oficializado la información, todo indica que la Zona Norte se disputará en el estadio "Héctor Echart" de Ferrocarril Oeste. Mientras que la Zona Sur lo hará en el "Templo del Rock" de Obras Sanitarias. El debut será ante Oberá el miércoles, probablemente a las 11.

La delegación aurinegra que afrontará este primera etapa regular de la Liga Nacional se compone por los jugadores: Marcos Saglietti (Cap), Daniel Hure, Pablo Martínez, Alejandro Alloatti, Mauricio Corzo, Augusto Alonso, Mateo Pérez, Latraius Mosley, Nicolás Quiroga, Manuel Alonso, Julián Eydallín, Augusto Barbieri y Valentín Boscacci.

Cuerpo técnico: Entrenador Jefe: DT Sebastián Saborido – Primer Asistente: Sebastián Porta - Segundo Asistente: Nicolás Schierano - Preparadores Físicos: PF Germán Trossero y PF Cristian Schmidt - Utilero: José María Rolfo.