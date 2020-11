Triunfo de Newcastle sobre Everton

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Newcastle, con el defensor argentino Federico Fernández, venció ayer 2-1 como local al Everton, que no pudo defender la cima de la Premier League, que quedó en soledad para el vigente campeón Liverpool, en la continuidad de la séptima fecha.

Fernández jugó el encuentro completo para el Newcastle, que se adelantó por un doblete del delantero inglés Callum Wilson, el primero de penal.

El descuento de Dominic Calvert-Lewin llegó demasiado tarde para el Everton, que perdió su segundo encuentro consecutivo y quedó a tres puntos de distancia del Liverpool (16).

Además, a primera hora del domingo, el arquero argentino Emiliano Martínez no pudo evitar la derrota del Aston Villa, que cayó como local 4-3 ante Southampton.

La visita goleaba con tranquilidad por los tantos de James Ward-Prowse -2-, Jannik Vestergaard y Danny Ings, pero Aston Villa estuvo a punto de concretar la remontada tras los descuentos de Jack Grealish, Tyrone Mings y Ollie Watkins.

La fecha continuó con el gran triunfo del Arsenal sobre el Manchester United en "Old Trafford" con un gol de Pierre Aubameyang, por lo que alcanzó los 12 puntos, a cuatro de la cima.

Además, completó el cronograma del domingo la victoria del Tottenham de Erik Lamela -titular- y Giovani Lo Celso -ingresó en el complemento- por 2 a 1 ante el Brighton de Alexis MacAllister -entró a los 33 minutos del segundo tiempo-.

De esta manera, Tottenham se ubicó segundo con 14 unidades, dos menos que el Liverpool, y Everton quedó tercero junto al Southampton y el Wolverhampton, todos con 13.

Este lunes cerrarán la fecha Fulham-West Bromwich y Leeds United de Marcelo Bielsa-Leicester City.