El Decano goleó a Racing

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Atlético Tucumán, con una formación conformada con mayoría de suplentes, pisó fuerte ayer en Avellaneda y goleó 4 a 1 a un deslucido Racing, en un partido correspondiente a la primera fecha del grupo 1 de la Liga Profesional de Fútbol.

Ramiro Carrera y Luis Rodríguez, a los 5 y 22 minutos del primer tiempo, y Guillermo Acosta e Isa Luna, a los 20 y 34 del complemento, marcaron los tantos del elenco tucumano.

En tanto, Mauricio Martínez, a los 28 minutos del segundo tiempo, descontó para la "Academia", que tuvo una actuación para el olvido con fallas en todas sus líneas.

El equipo visitante presentó una alineación alternativa, ya que preservó a los titulares para la revancha de 16vos de final de la Copa Sudamericana que disputará el próximo jueves frente a Independiente.

Pese a esto, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski jugó con aplomo, manejó los tiempos del partido, pegó en los momentos justos y prácticamente no pasó sobresaltos.



Racing 1 – Atlético de Tucumán 4



Estadio: Presidente Perón (Racing). Árbitro: Néstor Pitana.



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud (68m Solari), Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Walter Montoya (46m Garré), Marcelo Díaz (46m Martínez), Lorenzo Melgarejo (32m Miranda), Matías Rojas, Héctor Fértoli (46m Godoy) y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.



Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Gustavo Toledo, Yonathan Cabral, Mauro Osores, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera (77m Toledo), Cristian Erbes (32m Mussis), Leonardo Heredia (77m Luna), Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti (63m Melano) y Matías Alustiza (63m Acosta). DT: Ricardo Zielinski.



Goles: 5m PT Carrera (AT), 22m PT L. Rodríguez (AT), 20m ST Acosta (AT), 28m ST Martínez (R), 34m ST Luna (AT).