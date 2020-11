Se inició el ciclo “Mercados y Ferias Gastronómicas Locales” Información General 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Se busca comercializar y diferenciar los productos elaborados por emprendedores, productores y módulos de la agroecología.

FOTO SCS// FÁBRICA CULTURAL EL MOLINO// Albergó el lanzamiento del ciclo Mercados y Ferias Gastronómicas Locales.

Los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Cultura, Jorge Llonch, encabezaron el pasado viernes el inicio del ciclo “Mercados y Ferias Gastronómicas Locales” en el marco del Programa Orígenes Santafesinos, herramienta que prevé un conjunto de acciones vinculadas a la comercialización y diferenciación de los productos elaborados por emprendedores, productores y módulos de la agroecología.

La actividad, que se llevó a cabo respetando los protocolos sanitarios vigentes, se realizó en el Molino Fábrica Cultural; y en la misma se realizó la presentación de emprendedores licenciatarios de la marca “Producto de Mi Tierra”.

Durante la presentación, Costamagna indicó que “esto es una muestra muy clara del trabajo conjunto y la articulación entre sector público y privado, de cómo generar cosas vinculadas a nuestro terruño, nuestra historia, nuestras regiones, con todas las cadenas productivas que tenemos en la provincia. Es muy importante el trabajo de todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo, se trata de un esquema de ida y vuelta que se hace en muchos lugares del mundo y que permite que el productor llegue directamente al consumidor”.

“Este programa tiene que ver con políticas de Estado, con el trabajo y los emprendimientos. Es nuestra forma de pensar, le damos el valor a la dignidad y al esfuerzo que se pone en este tipo de cosas, que son las que trascienden los gobiernos”, agregó.

Por su parte, Llonch manifestó su satisfacción por “llevar adelante un programa que teníamos pensado a principios de año cuando no estábamos en la pandemia, que es el de la Biocultura, que en ciudades como Madrid ya lleva 30 años. Se trata de un ida y vuelta entre los productores y los consumidores de estos alimentos de cercanía. Creo que se mezclan dos cosas maravillosas: la producción y la cultura. Tenemos como meta que esto se realice en todo el territorio santafesino. Vamos a utilizar la cocina del Molino Franchino y otros aleros para dar cursos y que la gente aprenda a preparar estos alimentos”.

Explicando los alcances de la iniciativa, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, explicó que “en esta feria, que se denomina Orígenes Santafesinos, participarán las MiPymes agroalimentarias que están registradas bajo la marca provincial Producto de Mi Tierra, que en total son 214. Al mismo tiempo es una muestra de articulación y complementación entre áreas de gobierno: Producción, Cultura y Salud, para garantizar los protocolos sanitarios. Este hecho le dará mayor impacto a una política pública vital para el desarrollo de nuestros emprendedores”.

“La feria se realizará todos los viernes en el patio de El Molino y se dividirá en dos turnos: por la mañana se comercializarán verduras agroecológicas y por la tarde productos regionales”, detalló Medina.

Finalmente, Medina agradeció a todos los productores “que creen y confían en que este es un sistema que se puede llevar adelante y que se pueden consumir sus productos con otras perspectivas; quien viene a consumir un producto de estas características está pensando en el cuidado del medio ambiente, es un consumidor consciente. La feria se replicará en otras localidades y estará vinculada al programa de turismo Santa Fe Plus, a partir del cual se firmarán convenios con los hoteles para que estos productos estén allí presentes. Será un impulso para todos los emprendedores que no pudieron feriar este año, pondremos los productos de nuestra tierra al alcance de los turistas y los consumidores”.



PRESENTES

También participaron del acto los directores provinciales de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti; de Programas Socioculturales, Mariana Escobar; y de Economía Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar, Guillermo Tavernier. Además, el concejal Juan José Saleme y la concejal Jorgelina Mudallel, y los licenciatarios y licenciatarias de la marca Producto de Mi Tierra.



PROGRAMA ORÍGENES SANTAFESINOS

El objetivo del programa es actuar como paraguas que contenga al conjunto de acciones vinculadas a la comercialización y diferenciación de los productos elaborados por emprendedores, productores y módulos de la agroecología, entre otros.

Entre dichas acciones se encuentra “Mercados y Ferias Gastronómicas Locales”, instancia que prevé ferias gastronómicas que se emplazarán en distintas localidades del territorio santafesino que comercializarán alimentos regionales y artesanías, como así también promoverán el turismo local.