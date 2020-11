Se cumplieron 55 años de Nostra Aetate Información General 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Por Baruj Tenenbaum





La relación entre el judaísmo y la Iglesia católica dio un giro dramático tras la promulgación de Nostra Aetate (En nuestro tiempo), hace 55 años, el 28 de octubre de 1965.

Formalmente denominada Declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas , fue adoptada por el Concilio Vaticano II, convocado originalmente por el Papa Juan XXIII (Angelo Roncalli) el 1 de octubre de 1962 y clausurado por su sucesor, el Papa Pablo VI el 1 de octubre de 1962. 8 de diciembre de 1965.

El propio Roncalli fue el impulsor de esta declaración. Concibió el borrador inicial de Nostra Aetate, centrándose en los vínculos especiales entre la Iglesia católica y los judíos, pero la revisión posterior amplió el alcance para abordar las relaciones con varias religiones.

Sin duda, Nostra Aetate cambió la forma en que el cristianismo percibía al pueblo judío. En general, el documento afirma que la Iglesia reconoce la verdad en otras religiones, instando a un diálogo fraterno con los seguidores de otras religiones. Una parte significativa de la declaración aborda las enseñanzas católicas que prevalecían entonces sobre los judíos, la llamada "Enseñanza del desprecio", por la cual la Iglesia consideraba a todos los judíos responsables de la muerte de Jesús, lo que explica por qué Dios había rechazado a este pueblo antiguo. Estas enseñanzas a lo largo de los siglos han creado un entorno que condujo a la Inquisición, los pogromos y los guetos.

¿Cuál fue la génesis del profundo cambio creado por Nostra Aetate? Muchos historiadores creen que a raíz del Holocausto, los líderes católicos comenzaron a repensar el papel desempeñado por las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de la historia.

Finalmente, el Concilio Vaticano II terminó repudiando la “Enseñanza del desprecio”, determinando que los judíos como colectivo no deberían ser acusados ​​de matar a Jesús. Además, la Iglesia reconoció que las raíces del cristianismo están en el judaísmo y, por lo tanto, era necesario establecer un diálogo constructivo entre ambas religiones. Esto provocó una serie de cambios concretos, como la nueva redacción de la oración del Viernes Santo, que anteriormente se refería a los judíos como “pérfidos”.

Muchos años después, el Papa Juan Pablo II extendió Nostra Aetate visitando sinagogas y sitios del Holocausto. Fue más allá al reconocer la complicidad del cristianismo en la Shoah, subrayando que “los cristianos no deberían ver el antisemitismo como inaceptable, sino como un pecado”.

Parece que el Papa Juan Pablo II abrazó plenamente las creencias del Papa Juan XXIII, quien en 1962 promulgó el Decreto sobre los judíos , que reconocía los “males cometidos contra los judíos en el pasado o en nuestro tiempo”, añadiendo que “quien desprecia o persigue a este pueblo perjudica a la Iglesia católica ”.

La contribución del Papa Juan XXIII, (con razón llamado “El Buen Papa” ) a la reparación de los lazos con el judaísmo es inconmensurable. Su enfoque comenzó muchos años antes. De hecho, sus acciones antes del papado son menos conocidas. Como delegado apostólico en Estambul, durante el Holocausto, había desempeñado un papel importante en los esfuerzos por salvar a los judíos. Mantuvo un estrecho contacto con los líderes del Yishuv, como Chaim Barlas, y entre otras cosas, envió "Certificados de inmigración" a Palestina a través del correo diplomático del Vaticano, así como "Certificados de bautismo" a los judíos. También intercedió abiertamente a favor de los judíos eslovacos y búlgaros y tuvo el debido cuidado de informar a su superior en el Vaticano sobre la difícil situación de los judíos.

En 2011 , la Fundación Internacional Raoul Wallenberg presentó un extenso expediente a Yad Vashem , documentando los vastos esfuerzos de Roncalli a favor de los judíos. Por desgracia, nuestra petición de declararlo Justo entre las Naciones fue desoída.

Aún menos conocido es el papel que jugó Roncalli al allanar el camino hacia el establecimiento del Estado de Israel. El exministro Yair Zaban me ha dicho que, como secretario del Dr. Moshe Sneh, se enteró de los esfuerzos de Roncalli para organizar una reunión entre este último y el entonces secretario de Estado del Vaticano, Domenico Tardini. El objetivo de Sneh era persuadir al Vaticano para que no interfiriera en las intenciones de los países latinoamericanos (predominantemente católicos) de votar a favor de la Partición de Palestina (Resolución 181 de la ONU), que estaba a punto de pavimentar el establecimiento del Estado judío.

El Sr. Zaban continuó diciéndome que el Cardenal Tardini fue evasivo en su reunión con el Dr. Sneh y Roncalli se sintió decepcionado, susurrando a Sneh: “El Papa Pío XII podría perder la oportunidad de redimirse por su falta de acción a favor de los judíos. durante el Holocausto ”.

Finalmente, la reunión pareció tener éxito ya que la mayoría de los países latinoamericanos votaron a favor de la partición.

Sin lugar a dudas, el Papa Juan XXIII jugó un papel fundamental en la construcción de puentes de respeto mutuo y diálogo fraterno con los judíos, una línea que fue seguida por el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II y el actual Papa Francisco.

En este 55 aniversario de un hito tan importante, recuerdo a Angelo Roncalli como alguien que salvó a los judíos durante el Holocausto y más tarde, como Papa, fue fundamental para cambiar la actitud de la Iglesia hacia el judaísmo.



Sobre el Autor

Baruch nació en 1933 en Las Palmeras, Argentina, una pequeña aldea que formaba parte de los asentamientos judíos del barón Hirsch. Se graduó de una Yeshiva y pasó sus primeros años de adulto enseñando judaísmo. En la década de 1960, Baruch fue Director de la Oficina de Turismo de Israel en Argentina, creando un programa para peregrinos católicos. Ha fundado dos ONG, Casa Argentina en Israel - Terra Santa y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg. Está casado, tiene tres hijos y reside en Gibraltar.