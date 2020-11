Ferrero: "Ha sido un honor y una experiencia que será de las más preciadas de mi vida" Locales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por El lunes pasado se concretó la Asamblea General Ordinaria del CCIRR donde luego de 4 años al frente de la entidad, Andrés Ferrero dejó la presidencia. El empresario repasó su gestión y habló de los temas que continúan en agenda.

FOTO ARCHIVO ANDRES FERRERO. Dejó la Presidencia del CCIRR, pero continúa ligado a la Comisión Directiva.

Las gestiones al frente de las instituciones no son fáciles en la Argentina, teniendo en cuenta que la imprevisibilidad forma parte de lo cotidiano; sin embargo y pese a ello en la provincia de Santa Fe y especialmente en Rafaela, los dirigentes luchan por los temas de agenda pese a la coyuntura que muchas veces los condiciona.

Andrés Ferrero luego de estar durante 4 años al frente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, analizó su presidencia y señaló: “fueron 4 años de trabajo, ha sido un honor, una experiencia que llevaré seguramente como de las más preciadas de mi vida y al igual que en el momento en que me tocó asumir, hay que seguir trabajando”.

“Las necesidades son múltiples y el inconformismo puede tener un aspecto negativo, pero también forma parte de un proceso de mejora, de ir para adelante y está seguramente en las características del empresario. Hay mucho por hacer”, expresó, y respecto a la impronta de su gestión dijo: “el tema de fortalecer lo institucional y ver la importancia de ese concepto en el entramado de la sociedad que nos toca vivir en forma directa, de Rafaela, de la región y del país”.

“El día de la asamblea estuvimos reunidos con el municipio tratando un tema clave para avanzar con algunas cuestiones que implican el resguardo sanitario, pero a su vez tratando de que no haya mayores restricciones para el sector gastronómico y de bares, y me parece que frente a lo que pasó después con algunos hechos que son naturales, lógicos, con la posibilidad de expresión y manifestaciones de toda la sociedad, pero el trabajo institucional, el diálogo, la búsqueda de consensos me parece válido y es lo que sector empresario supo construir en décadas; una una herramienta que se llama Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, pero que tiene vida a partir del trabajo que todos realizan en el en el día a día”, afirmó.



MUCHOS LOGROS

El dirigente manifestó que “tal vez estamos a días de inaugurar algunas obras como el Destacamento de Bomberos y el acceso al área industrial, y al mismo tiempo en el presupuesto municipal se ha presentado un proyecto que implica apalancar la necesidad de concretar el mismo con fondos nacionales en el programa de Parques Industriales, en forma conjunta con APIR, es sólo un ejemplo. En las últimas semanas también se dio la aprobación de la ley de ART, hecho que se venía trabajando desde hace más de 4 años y sin dudas que eso también hay que complementarlo con la designación de las comisiones médicas que empiecen a trabajar”.

Sobre la articulación en el marco de la pandemia, Ferrero valoró que “hemos tenido en estos días distintas novedades, además de la gestión para sostener las posibilidades de trabajo y el hecho de que otros colegas han podido realizar aportes al hospital, más allá de los que ya se habían hecho en las últimas semanas. El trabajo es permanente, tal vez esté un poco menos en contacto con los periodistas, pero hay que dar apoyo al nuevo presidente y a la comisión directiva para que puedan seguir adelante”, sostuvo.