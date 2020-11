Jardines Municipales abren inscripciones para vacantes

Desde este lunes 2 de noviembre se habilitarán las inscripciones para las vacantes a los Jardines Materno Infantiles Municipales. En esta oportunidad, teniendo en cuenta el contexto actual, la modalidad será online y habrá tiempo para completar el formulario hasta el 13 de noviembre.Se trata del proceso de selección orientado a cubrir las vacantes que se generen en los cuatro jardines que funcionan en la ciudad, teniendo en cuenta los lugares disponibles que quedan entre los niños y niñas que ya forman parte de la matrícula y continuarán completando su trayecto de nivel inicial.Para llevar a cabo la inscripción será necesario completar un formulario online que estará disponible en la página web de la municipalidad (http://t.ly/YavE) y donde se detallarán los pasos a seguir.Es importante aclarar que se requerirá un correo de Gmail (quienes no lo posean verán la opción “crear cuenta” en la misma pantalla) y que el cumplimiento de esta instancia de preinscripción online no garantiza el ingreso del estudiante sino que el mismo dependerá de las vacantes disponibles y de la elaboración del escalafón.INSCRIPCIONESAl momento de realizar la inscripción se deberá adjuntar (en formato digital, como foto, archivo o imagen escaneada):* D.N.I. de el/la niño/a y de los padres* Constancias laborales de ambos tutores:- Recibo/s de sueldo (si es por quincena, de las dos quincenas).- En caso de trabajos no formales (sin recibo de sueldo oficial) presentar certificación laboral con firma de empleador. En esos casos se realizará posterior verificación presencial.- En caso de ser monotributista/s, presentar constancia de AFIP y último recibo de depósito bancario.* En caso de existir recibo de alquiler, de crédito bancario de vivienda o de plan de vivienda social, deberá estar actualizado.* En caso de tener un familiar conviviente con discapacidad o situación de salud especial, adjuntar certificado médico.Los Jardines Materno Infantiles Municipales vienen realizando una importante labor vinculada al cuidado y educación inicial de niños y niñas de hasta 4 años.Las instituciones que funcionan en la ciudad son: Jardín Materno Infantil Municipal Nº 1 "Margarita Bochetto" (Maipú 620, TE: 3492 43 4100, mail: [email protected] ); Jardín Materno Infantil Municipal Nº 2 "Magdalena Bruno" (José Manuel Estrada 1.236, TE: 3492 43 4200, mail: [email protected] ); Jardín Materno Infantil Municipal Nº 3 Sede Zazpe (Francia 2.861, TE: 3492 45 3179, mail: [email protected] ); Jardín Materno Infantil Municipal Nº 3 Sede Los Nogales (Lincoln 754, TE: 3492 45 3179, mail: [email protected] ).Para consultas, podrán comunicarse con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, al teléfono 3492 50 4333.