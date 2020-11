"El Intendente ha demostrado liderazgo en todo este tiempo" Locales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo aseguró el concejal oficialista Jorge Muriel en respuesta a los dichos de Mársico sobre la falta de un líder. También le contestó a Viotti quien señaló que falta autocrítica por parte del Intendente y su gabinete.

El concejal Jorge Muriel habló de las críticas que después de la presentación del informe de gestión por parte de la Jefa de Gabinete Amalia Galantti, formularon los concejales Lisandro Mársico y Leonardo Viotti, señalando que “con respecto a lo que dice Mársico de la falta un líder, no coincido para nada porque Luis ha demostrado tener el liderazgo de su gestión y por sobre todas las cosas el diálogo con todos los sectores para poder ir llevando esta situación que es difícil, inédita el mundo donde no hay una receta para llevarla adelante”.

“Yo creo como bien dice el científico del CONICET Jorge Koffman en un artículo de este domingo, Rafaela con las medidas que tomó ha logrado aplanar la curva. Estaba pronosticado que si seguíamos como veníamos antes del anterior decreto, para el 26 octubre teníamos pronosticado 250 casos diarios y con una ocupación de camas de terapia intensiva de 45. Hoy estamos con un promedio de 120 casos, se pudo aplanar la curva y con 25, 26 camas ocupadas. Esperemos que con las nuevas medidas se logre aplanar todavía más y en un par de semanas llegar al pico y empiece a descender”, dijo Muriel.

El concejal afirmó que “ha demostrado liderazgo el intendente, pero fundamentalmente se ha asesorado con el cuerpo médico y con la gente de CONICET, que son científicos y que tienen también está proyección de la curva de contagios y ya lo hicieron para Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y ahora Rafaela”.



“Lo que dice Viotti ya no es político, es personal”

Jorge Muriel se refirió a las expresiones del concejal de Cambiemos Leonardo Viotti quien habló de la falta de autocrítica de la gestión de Castellano, y sostuvo que “esto ya ni siquiera es político, es personal. Viotti trata de generar alguna cuestión para conseguir rédito político y el intendente ha demostrado autocrítica, ahora que no tome las decisiones en función del diálogo con los diez concejales, es que no somos los únicos, hay muchísimas entidades con las cual el intendente dialoga, con diversos sectores económicos. El hecho de que haya dado marcha atrás o haya podido rever el último Decreto, habla muy bien de la amplitud del intendente, de generar esa empatía que tanto se le pide desde diversos sectores y desde la política”.

“Viotti últimamente lee las noticias y se sube a eso, ya lo hizo con la recova, pasó con los árboles, con el informe del hospital. Evidentemente se dejan azuzar por las noticias y por querer tener un protagonismo que no pueden lograr desde la gestión, desde los hechos y sí lo tiene el intendente con su accionar, que si se equivoca da marcha atrás”, finalizó el edil del PJ.