Octubre, desde el punto de vista sanitario, fue explosivo Locales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Finalizado este mes el Dr. Eduardo López realizó un análisis de lo que dejó a nivel contagios y fallecidos y dijo que desde su punto de vista si no se baja la circulación en la ciudad y la región las proyecciones no son buenas.

FOTO ARCHIVO EDUARDO LOPEZ. Insistió en la necesidad de extremar los cuidados para prevenir el contagio.

La pandemia por COVID-19 está impactando con severidad en Rafaela y la región y así lo evidencian los números que dejó el mes de Octubre.

El ex subsecretario de Salud y secretario de Gobierno del Municipio local, el médico generalista Eduardo López (MP 3464) brindó un análisis epidemiológico de acuerdo a los números que arrojó este último mes: “La verdad que el mes de octubre ha sido desde el punto de vista epidemiológico y sanitario explosivo, ya que el mes de septiembre terminó con poco más de 700 casos y aproximadamente 10 fallecidos en tanto que finalizamos el mes de octubre con más de 3.400 casos y casi 60 fallecidos; la multiplicación de casos, -siempre hablando de lo detectado, lo oficial-, ha sido un poco más que por tres y la multiplicación de decesos ha sido por 5”.

“Desde el punto de vista epidemiológico la progresión es muy drástica. Pasamos de un promedio de un fallecido o dos aproximadamente por semana entre fines de agosto y septiembre, a tener como sucedió el 31 de octubre, siete. Esa es la cifra que hay que mirar: la ocupación de camas en sala general, la ocupación de camas en terapia intensiva, quienes requieren respirador y la de fallecidos. Reitero, esa es la cifra más dramática de crecimiento en el mes de octubre, y esto desde el punto de vista sanitario es la evidencia de lo que está pasando por el gran nivel de contagios”, explicó el Dr. López.

Además el profesional señaló que “seguramente la tasa de contagio que tenemos, no es la real, justamente por este índice de letalidad que se está presentando. De seguir esta progresión durante lo que se espera y esto que plantea la gente del CONICET en las próximas dos semanas de noviembre, vamos a estar en momentos sanitarios muy complicados con un gran número de fallecidos diarios y con una gran cantidad de nuevos contagios, para lo cual y viendo también lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, se impone una restricción, -por lo menos desde la perspectiva mía, a título personal-, de movilidad muy fuerte para bajar de alguna manera esta tasa de contagios, de internados y decesos”.

El Dr. López afirmó que de “continuar un tiempo más largo esta curva, las cifras finales realmente desde el punto de vista de lo que es la progresión de fallecimientos naturales que tienen la localidad y la región, va a ser muy fuerte el impacto de lo que es el paso de la pandemia por Rafaela y la región”.



COMPLICACIONES ENTRE

LOS 40 Y 60 AÑOS

El ex funcionario municipal analizó otra de las complicaciones que viene mostrando la pandemia -no sólo en la ciudad sino en la provincia de Santa Fe-, y tiene que ver con el número de personas entre 40 y 60 años con una enfermedad severa, con internación, con utilización de camas en sala general, utilización de camas de terapia intensiva; es un fenómeno que no venía siendo advertido en otras regiones de la Argentina, donde se venía viendo el paso de la pandemia. Rafaela y la región no están exentas y se está viendo la afectación en personas más jóvenes, de manera muy intensa. con muchas personas jóvenes con mucho compromiso clínico”.

“Acá se da un punto de preocupación porque sale de lo que es la media natural que tiene el COVID-19 en el mundo donde la afectación se da en los grupos etáreos mayores y allí el punto crítico de fallecidos”.

López precisó que este fenómeno en Santa Fe y en nuestra ciudad puede estar ligado a la gran cantidad de personas contagiadas entre los 40 y 60 años. “Esto habla también de lo que es la falta de medidas precautorias y la falta de medidas de cuidado que está teniendo este grupo etario; no solamente es el tema de los jóvenes sino también el tema de las personas a partir de los 40 años donde las recomendaciones se imponen fuertemente, en un grupo que inicialmente no se consideraba de riesgo pero que se está viendo en nuestra provincia que está siendo afectado de manera severa”, finalizó.