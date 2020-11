Intervinieron una fiesta prohibida con 20 jóvenes Locales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por El encuentro, denunciado por los vecinos de forma anónima, se llevó adelante en la intersección de Santos Dumont y Juan José Paso. El propietario de la vivienda fue notificado por incumplir con los protocolos sanitarios actuales.

Una fiesta prohibida en la que participaban 20 personas fue desactivada durante la madrugada del domingo en la ciudad. El encuentro fue descubierto en una vivienda ubicada en la esquina de Santos Dumont y Juan José Paso, a partir de una denuncia anónima realizada por vecinos de la zona.

Personal de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana se acercaron hasta el lugar, conversaron con el organizador y desalojaron la reunión. Cabe destacar que además se realizó un acta municipal al propietario por no respetar las medidas sanitarias vigentes.



OTRA QUE NO SE REALIZÓ

De recorrida por las calles, personal policial y municipal observaron a un joven que circulaba en una motocicleta con un parlante ingresar a un campo ubicado en avenida Gabriel Maggi, entre Aconcagua y Tettamanti.

Los agentes, al acercarse al lugar en cuestión, apreciaron la presencia de al menos 15 motocicletas más. Quienes estaban presentes en el lugar, advertidos por las luces de los patrulleros y la presencia policial, se fueron del lugar y el evento social no se organizó.

Cabe recordar que durante la madrugada del sábado, por intermedio de vecinos, las fuerzas de seguridad también intervinieron para desarticular una fiesta no permitida en avenida Aristóbulo de Valle al 2300, en barrio Villa del Parque.