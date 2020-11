Anticuerpos sin garantías Editorial 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A principios de año, a medida que avanzaba el coronavirus y hasta que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la primera respuesta de la humanidad fue el confinamiento para evitar el contagio. Mientras los sistemas de investigación y de salud fueron conociendo las características de este nuevo virus, y su potencial de propagación, se fueron incorporando medidas de prevención como la distancia social, el uso de barbijos y el lavado de manos a la vez que comenzaron a tomar forma los proyectos para desarrollar una vacuna que reduzca o elimine la letalidad de la enfermedad.

Si bien ahora continuamos en zona de incertidumbre, al menos los estudios han progresado al punto de estimar como cercana la etapa de implementación de la vacuna, aunque es justo reconocer que a "seguro se lo llevaron preso". Es decir, que por más avances que se han registrado la vacuna hoy no es una realidad y habrá que esperar meses o quizás hasta un año, nadie puede dar garantías al respecto.

Se ha destacado que las personas que se han contagiado y han superado con éxito la enfermedad, esto es más de 40 millones en todo el mundo, generan anticuerpos para evitar enfermarse nuevamente e incluso se promueve la donación de plasma de los recuperados para generar tratamientos que ayuden a los pacientes más complicados. Sin embargo, el Covid pone todo en duda y no da nada por sentado. La propia OMS ha tenido que decir y desdecirse respecto a las medidas de prevención o medicamentos que atenúan el impacto del virus en cada persona.

En este contexto, van apareciendo investigaciones y estudios que procuran echar luz sobre el coronavirus y sus consecuencias, como el que revela que el nivel de anticuerpos que tienen las personas que desarrollaron coronavirus en el Reino Unido está disminuyendo rápidamente, por lo que existe el riesgo de contraer el virus varias veces.

Tras una investigación que comprendió más de 365.000 personas, un equipo del Imperial College de Londres descubrió que en un período de tres meses que abarcó de mayo a junio, la proporción de personas que dieron positivo en el estudio de anticuerpos disminuyó en un 26,5%, pasando de 6% a 4,4%, lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección.

Así, echa por tierra la creencia de muchos jóvenes con buen estado de salud que lo mejor era contagiarse de una vez por todas para desarrollar los anticuerpos y de esa manera despreocuparse por un nuevo contagio en el futuro. La investigación publicada este martes determinó que la reducción se dio en todas las edades, pero el mayor descenso ocurrió en el grupo de más de 75 años, disminuyendo de 3.3% a 2.0% (39%), mientras que en los jóvenes de entre 18 a 24 años, la caída fue menor y pasó del 7.9% al 6.7% (14.9%).

Otro descubrimiento de esta investigación es que mostró que la cantidad de trabajadores de la salud con anticuerpos se mantuvo relativamente alta, por lo que los especialistas sugieren que puede deberse a la exposición regular al virus. Lo que está claro es que los anticuerpos son una parte clave de las defensas inmunológicas y evitan que el virus ingrese a las células del cuerpo. Pero Helen Ward, una de las autoras principales del informe, dijo que este gran estudio ha demostrado que la proporción de personas con anticuerpos detectables está disminuyendo con el tiempo. La experta subrayó que aún no sabemos si esto dejará a estas personas en riesgo de reinfección con el virus que causa la enfermedad de la Covid-19, pero es esencial que todos sigan las pautas para reducir el riesgo para ellos mismos y para los demás. Ergo, que una persona se haya enfermado y luego curado no significa que no deba continuar tomando las precauciones sugeridas, distancia social, uso del barbijo y lavado de manos.

Por su parte, la viróloga Wendy Barclay, del Imperial College de Londres y coautora del informe, agregó que todavía no se sabe qué nivel de anticuerpos se necesita para proteger a alguien de la infección o reinfección contra el coronavirus. Pero señaló que las investigaciones sugirieron que podría ser alrededor del mismo nivel que el umbral de detección de la prueba de anticuerpos. A su vez, el subsecretario de Salud y Acción Social británico, Lord Bethell, dijo que el estudio es una pieza fundamental de investigación que nos ayuda a comprender la naturaleza de los anticuerpos contra el coronavirus a lo largo del tiempo y mejorar nuestra comprensión sobre el virus en sí.

Por tanto, como no está claro qué nivel de inmunidad proporcionan los anticuerpos o cuánto tiempo dura esta inmunidad, las medidas de prevención básicas para evitar el contagio son tanto para quienes ya se enfermaron como para quienes aún han logrado evadir al virus.