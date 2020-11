En la provincia hubo "malversación y mal uso de la tierra pública" Nacionales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, afirmó ayer que en la provincia hubo "malversación y un mal uso de la tierra pública", lo que generó una "pérdida de 1500 millones de pesos" al distrito.

"La provincia tiene el mayor territorio de todo el país, por lo que debiera tener la mayor administración de tierra pública, pero no es así porque a lo largo de 30 años ha habido una malversación y un mal uso de la tierra pública", resaltó García.

En diálogo con Mauro Viale en El Gíglico, programa que se emite por Radio Rivadavia, la ministra ejemplificó: "El Delta tiene 330 mil hectáreas, de las cuales 40 mil están siendo explotadas en actividades productivas, producto de un convenio, pero algunas empresas hace 20 0 25 años que no pagan el canon a la provincia".

En ese marco, García desmintió que el Ejecutivo bonaerense tenga la intención de atentar contra la propiedad privada: "Cuando el gobernador (bonaerense, Axel Kicillof) opina la semana pasada sobre este tema, los graphs de muchos programas de televisión dijeron ´van sobre la propiedad privada´. Nada más lejos que eso".

Además, precisó que "las nuevas organizaciones, sean barrios o loteos abiertos, tienen que estar convalidadas y puesto en norma por la provincia".

Por último, indicó que "hay municipios que han cumplido con las últimas ordenanzas y municipios que no", pero aseguró que el tema "está bastante avanzado" a partir de las acciones que tomó la gestión de Kicillof.