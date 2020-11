"Grabois dejó sola a mi hija luego de usarla" Nacionales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por LEONOR DE ETCHEVEHERE

BUENOS AIRES 2 (NA). - Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, madre de los hermanos que protagonizaron la disputa por un campo en Entre Ríos, aseguró que Juan Grabois "no es un hombre valiente" y remarcó que el dirigente social de la UTEP "dejó sola" a su hija dolores "luego de usarla".

"Juan Grabois no es un hombre valiente: la dejó sola a mi hija Dolores luego de usarla", indicó Leonor de Etchevehere en diálogo con Mauro Viale en el programa El Gíglico que se emite por Radio Rivadavia. Asimismo añadió: "Grabois la usó a mi hija. Dolores nunca negoció con nosotros, lo hizo por medio de sus abogados", a la vez que consideró que Dolores Etchevehere "entró al campo en nombre de Grabois".

"Dolores no entró al campo en nombre de ella, sino en nombre de Grabois. Ella no tiene el poder para entrar con esa gente como pasó", manifestó. Además indicó: "Ella no tiene el poder para entrar con esa gente como pasó. Vamos a sacar a la luz los nombres de los que entraron al campo. Son casi todos del Gobierno". "Obvio que la quiero a mi hija, cuando esto termine nos sentaremos a hablar", reveló mientras que dijo: "Hasta el 2009 la relación familiar era muy buena, Dolores era la consentida de los hermanos".