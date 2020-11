En octubre las ventas minoristas cayeron un 14,9%

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Las ventas minoristas de las PyMEs continúan a la baja y en octubre cayeron un 14,9 por ciento anual, pese a que el Gobierno asegura que hay señales de una reactivación en la economía. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la caída del 14,9 por ciento se suma a una baja que en el año acumula un 26,2 por ciento de retroceso. El informe de la CAME señala que todos los rubros cayeron en ventas, aunque lo hicieron con importantes variedades: mientras que Farmacias y Alimentos y Bebidas apenas cayó un 3,6 y 4,3 por ciento respectivamente, rubros como Calzado y Marroquinería y Joyería, relojería y bijouterie tuvieron retrocesos superiores al 25 por ciento. De acuerdo a los datos de la CAME, ya van 15 meses seguidos de caída de las ventas cuando se toma el promedio de todos los rubros. Además, el informe refleja que, recién decretado el aislamiento, la caída anual alcanzó el 57,6% en abril de este año producto de la poca movilidad de las personas y el cierre de comercios. Desde ese punto, aunque siempre se mantuvo negativo, mes a mes empezó a verse un crecimiento que llegó hasta septiembre y se detuvo en octubre. "Más allá de los problemas de ingresos, empleo, y los niveles de endeudamiento de las familias, incidió en la baja la incertidumbre generada por la suba del dólar blue y las expectativas de un escenario de devaluación y alta inflación. Esto alentó el refugio en dólares de muchas familias, reduciendo la masa dedicada a consumo", señaló la CAME. Un dato para tener en cuenta, es que sólo se están relevando comercios abiertos, es decir, se excluyeron aquellos que cerraron definitiva o transitoriamente.