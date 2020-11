Argentina se recuperará en 4,9% en 2021 Nacionales 02 de noviembre de 2020 Redacción Por ESTIMACIONES DEL FMI

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El FMI estimó que la economía argentina se recuperará 4,9% en el 2021, tras una caída del 11,8% proyectada para este año, en un informe publicado ayer.

Además, advierte que en la Argentina "los precios de los bonos soberanos se recuperaron al concluir los procesos de renegociación de la deuda pero han disminuido recientemente reflejando, en parte, incertidumbre sobre las políticas domésticas". Las proyecciones, tituladas "La persistencia de la pandemia nubla la recuperación", alertan sobre el impacto del coronavirus en las Américas. El Fondo aclara que, en lo que respecta a Argentina, no se publican las variables fiscales ni de inflación correspondientes a 2021-25 y 2020-25, dado que "en gran medida están vinculadas a las negociaciones aún en curso sobre el programa" de ayuda financiera. El informe destaca que la Argentina, después de presentar ofertas para reestructurar su deuda en abril y julio, llegó a un "acuerdo con sus acreedores externos clave en agosto". Indica que "la compleja reestructuración de u$s 65.000 millones en bonos de legislación extranjera, que incluyeron 35 títulos diferentes bajo dos contratos de emisión distintos (con cláusulas de acción colectiva antiguas y mejoradas) y en múltiples monedas, se concretó el 4 de septiembre con un 99 por ciento de participación de los acreedores después de aplicarse las cláusulas (94,6% aceptaron el canje)". Señala que, en forma paralela, u$s 15.200 millones de bonos en moneda extranjera emitidos bajo legislación local fueron reestructurados para el 21 de septiembre, con una participación de 99,4% de los bonistas y bajo términos y condiciones similares. Y aclara que "la reestructuración de la deuda se llevó a cabo al margen del programa respaldado por el FMI.