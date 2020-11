"Juani Canela" vuelve a correr en el TCP Mouras Deportes 01 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El rafaelino Juan Ignacio Canela (Dodge) se vuelve a presentar en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, en una múltiple programación mecánica, que contempla la participación del TC Mouras, TCP Mouras y TC Pick Up.

"Juani" clasificó en el 15° lugar en el TCP Mouras, divisional en la que se ubicó sexto Tomás Brezzo (Chevrolet); en tanto que Ian Reutemann (Dodge) logró el segundo tiempo en el TC Mouras, de acuerdo con los siguientes resultados:

TC Mouras: 1° Marcos Castro (Ford), en 1m34s926; 2° Ian Reutemann (Dodge) a 507 milésimas; 3° Bruno Boccanera (Chevrolet) a 781; 4° Facundo Chapur (Ford) a 788; 5° Agustín Martínez (Ford) a 788 y 6° Christian Ramos (Torino) a 843.

TCP Mouras: 1° Ignacio Esquivel (Ford), en 1m36s703; 2° Jeremías Olmedo (Torino) a 198 milésimas; 3° Tomás González (Dodge) a 605; 4° Ramiro De Bonis (Ford) a 660; 5° Marcos Quijada (Dodge) a 750 y 6° Tomás Brezzo (Chevrolet) a 762.

TC Pick Up: 1° Juan Pablo Gianini (Ford), en 1m31s836; 2° Omar Martínez (Ford) a 441 milésimas; 3° Nicolás Trosset (Toyota) a 1s051; 4° Matías Rodríguez (Toyota) a 1s117; 5° Mauricio Lambiris (Ford) a 1s241 y 6° Mariano Oyhanart (Ford) a 1s312.

Finales: estos son los horarios, a las 11:20 TC Pick Up (primera carrera - 12 vueltas ó 25 minutos); a las 12:00 TCP Mouras (14 vueltas ó 30 minutos); a las 12:50 TC Mouras (16 vueltas ó 30 minutos) y a las 13:45 TC Pick Up (segunda carrera - 12 vueltas ó 25 minutos).