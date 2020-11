Ensayo en casa con los internacionales Deportes 01 de noviembre de 2020 Redacción Por CICLISMO

Por ahora no aparece el retorno a las competencias, aunque se espera que el ciclismo dentro de un tiempo vaya programando los nuevos calendarios tras este año casi sin actividad por la pandemia del coronavirus. De todos modos, este viernes en el velódromo «Héctor Cassina» del Club Ciclista de Rafaela se preparó un ensayo con la velocidad olímpica a cargo de los tres internacionales de la casa: Farid Suárez, Yoel Vargas y Natalia Vera, integrantes de los seleccionados nacionales.

La idea de Daniel Capella (uno de los entrenadores del equipo argentino de ciclismo) junto a su padre Norberto, fue puesta en escena para un registro de video que solicitó la Secretaría de Deportes de la Nación, al igual que para otras disciplinas en distintos puntos del país. Ese material está previsto que en fecha a determinar sea emitido por la TV Pública, mostrando las virtudes de los seleccionados en este período de entrenamientos a la espera de volver a competir.

No obstante, cabe acotar que las pruebas mixtas ya se utilizan en el ciclismo adaptado y también se emplearon en el Mundial de Ruta como prueba el año pasado, por lo cual es factible que en un futuro no muy lejano también tengan cabida en la pista. Si se concreta, los tres pedalistas del Club Ciclista pueden ser candidatos a las medallas, sin dudas.