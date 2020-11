Obsesiones permitidas, objetivos claros Deportes 01 de noviembre de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Es muy fácil obsesionarse, más si la persona tiene un perfil pasional hacia sus objetivos en la vida. La pasión debe ser uno de los condimentos más nobles que existe, pero muchos lo ignoran o desconocen el modo de uso, dosifican mal y entran en un error difícil de volver. Si sucede, puede caer en la obsesión enfermiza, uno de los peores errores del ser humano.

Pero he escrito infinidad de notas sobre errores y correctivos. Esta vez pretendo todo lo contrario, jugar con la obsesión, hacerle trampa y esconderla en el baúl de los secretos de quien la padezca para convertirla en beneficio, y pueda sacarla de su ropero como la mejor prenda.

No existe cuerpo sin errores, se deben aceptar, no tapar. La proporción y simetría es tediosa al momento de controlarla, es mejor evitarla. Como las arrugas son el mapa de tu vida, la experiencia de sentimientos impresos en tu piel, también están esos defectos que todos tenemos y ¿porque queremos taparlos?, puede que para los demás sea el mayor atributo, porque no es difícil intentar mirar errores, defectos y quererlos. Confieso que me gustan los defectos de las mujeres, se entienda o no, no lo aclararé. Excluida esta tarea paso directamente a la pasión, al contagio positivo de intentar, de competir si vemos de otro lo que queremos o pretendemos ser. Ese espejo tiene la suerte de obsesionarte con control para intentar y saber que todo se puede, aunque los caminos no siempre sean los mismos, algunos son más largos y difíciles.

Párrafo corto, con el covid estoy siempre con alguna capacitación, la última abordamos fisiología orientada al deporte, un (entrenador) estaba en un examen y me pasa preguntas sobre suplementos, 8 preguntas hermosas para aprender, por supuesto las contesté. ¡Y tengo el placer de estar con profesionales que me inspiran, me dan ganas de escribir! Por eso mis dedos se mueven.

También tengo esos proyectos de buenos atletas que me vuelan la cabeza en el buen sentido de la justificación (la palabra). Saben que tienen, conocen sus limitaciones, ensayan sus objetivos, trabajan a tesón, se obsesionan, pero no pierden la calma, entienden que son instrumentos de desarrollo y lo mejor, que todos quieren y pretenden ser como ellos. Controlando los orgullos, bajando el ego, haciéndose semejanza de quienes los admiran y, aportándoles solo ganas de que lo intenten suman un fan a la lista, un “me gusta” ¡más!

Hoy es: “te conquisto a te aporreo”. No soy juez, solo observador y obrero. El overol de entrenador no se consigue en cualquier tienda. Alguna vez me puse el de atleta (y tengo ganas de nuevo, todavía me entra). Parece simple usar esa prenda, no lo es. Ninguna de las dos. Tiene secretos, no entra de manera simple. (recuerdo cuando me ponía lo malla de powerlifter). Así de difícil. Ya sé, hablo en chino.