¿Dónde estacionamos? Suplemento Economía 01 de noviembre de 2020 Redacción Por La cotidianidad del tránsito en la ciudad se vio alterada, luego de la implementación por parte del municipio de una normativa que regula el estacionamiento en el centro del ejido urbano.

Por Paola Ruiz y

Alejandro Chiavazza *





Estacionar el vehículo frente al comercio donde nos dirigimos o frente al lugar donde necesitamos realizar algún trámite en Rafaela siempre fue una situación muy natural. ¿Por qué voy a estacionar a dos cuadras si tengo que ir a tal o cual lugar? Esto siempre fue una costumbre para los oriundos de la ciudad, los transeúntes y para las personas que trabajan en los establecimientos emplazados en los lugares neurálgicos de la Perla del Oeste.

Esta lógica o este aspecto intrínseco del tránsito, difícil de entender para visitantes de otras ciudades con un mayor número de habitantes, funcionó relativamente bien hasta mediados de la primera década del presente siglo, donde el parque automotor creció exponencialmente, así como también el área comercial de la ciudad, la cual se expandió de tal manera que el estacionamiento se convirtió en un problema específico del tránsito en el centro de la ciudad.

Esta nueva realidad, llevó a que un actor importante del territorio, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, peticione a las autoridades municipales, medidas tendientes a regular los espacios de estacionamiento, ya que veían con preocupación la dinámica del aparcamiento en la ciudad conjugada con su vida comercial. Esta preocupación se planteó en la mesa de diálogo que propone el Municipio de Rafaela con las diferentes entidades del territorio y de esta manera, se consensuó un camino a los fines de dar solución a este inconveniente. A partir de esta propuesta se generó el intercambio de opiniones con los diversos actores involucrados y mediante la articulación con otras instituciones del territorio, se iniciaron una serie de políticas tendientes a brindar una respuesta a una necesidad intrínseca de la ciudad.

La petición del Centro Comercial fue precisa: se necesita rotación de los vehículos estacionados en el microcentro. La búsqueda de esta alternancia pretendida tiene su razón de ser debido a que, en su gran mayoría, los automóviles estacionados en este sector durante el horario de comercio, eran de titularidad de los trabajadores de los locales comerciales, centros de salud y empleados de los entes públicos. Esto producía que los espacios de estacionamiento disponibles, fueran ocupados de manera inerte por un plazo de tiempo prolongado sin posibilidad de rotación, negando el acceso para aquellos transeúntes que necesitan la proximidad para un trámite rápido en el centro de la ciudad, generando una situación estresante para los actores que circulan por dichas arterias.

El municipio, a partir de este requerimiento y en función de la problemática planteada, ha realizado acciones en post de dar respuesta a un interés legítimo de parte un actor territorial, pero procurando brindar soluciones que brinden beneficios para toda la ciudadanía y el medio ambiente. A partir de la articulación de diferentes políticas públicas que se llevan a cabo en el ámbito del plan estratégico de desarrollo urbano de la ciudad y mediante la interrelación con los diferentes actores del territorio, se generó una respuesta concreta, fiable y específica, mediante la implementación de una herramienta de planificación del tránsito y su control, para el centro del ejido urbano.

Conocer el origen de la medida, los intereses que se quisieron salvaguardar y, además, las diferentes interrelaciones que se generaron a partir de esa acción directa en el territorio, conllevan a comprender la necesidad de la intervención. Debemos examinar sus elementos, para luego emitir un análisis certero, evitando caer en falacias argumentativas que nieguen utilidad pública a la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

El estado local además de llevar adelante esta acción directa en el tránsito, fomenta políticas que están directamente relacionadas con la movilidad sustentable en la ciudad. No se limita solamente a regular un espacio determinado, aplicando una tasa o exigiendo un pago, sino que, ésta medida se conjuga con una mirada más general, dirigida a formar un espacio que posibilite acciones que protejan el medio donde vivimos. Es por ello que se generaron otros programas como, por ejemplo, el de movilidad sustentable, el cual busca disminuir el transporte motorizado de autos y motos en la ciudad, los cuales producen grandes problemas sociales, ambientales y de salud.

El programa de movilidad sustentable que lleva adelante la Subsecretaría de Movilidad Urbana, genera cambios para disminuir el impacto del exceso de tránsito motor en toda la urbe, por el hecho comprobado de que el mismo agota el espacio público disponible, produce contaminación visual, auditiva, disminuyendo la calidad de vida, ya que el transporte automotor es una de las principales fuentes de gases que producen efecto invernadero, degradando el ecosistema en el cual vivimos, y es además, el mayor consumidor de energías no renovables.

Para promover el uso de una movilidad sustentable, se fomenta la utilización de la bicicleta, organizando en el entramado vial de la ciudad, sectores de ciclo-vías y ciclo-carriles, que salvaguardan aquellos que utilizan dicho medio para movilizarse.

No es casualidad que el programa ZEC, esté inmerso dentro de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, ya que tanto la zona de estacionamiento y las políticas sustentables de movilidad, tienen además de sus características específicas, un fin en común, que es la protección del medio en donde desarrollamos nuestras vidas.

Hoy en día, atendiendo al principio por el cual se consagró la política pública, canalizando un interés de un actor importante de la sociedad en un plan estratégico, con una meta cierta y amigable con los recursos naturales fundamentales para la vida en sociedad, podríamos establecer que la ZEC, claramente favorece el desarrollo territorial sustentable que la ciudad de Rafaela se merece y da fundamento a la expansión de la zona de estacionamiento medido, bajo los mismos argumentos y evidencias, demostrando claramente que la disposición cumple con la finalidad por la cual fue generada.



(*) El presente artículo forma parte de la nueva serie de aportes al debate y la reflexión que hacen a diario LA OPINION alumnos de la Maestría en Desarrollo Territorial, la cual se dicta desde hace 10 años en el ámbito de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional - www.mdt.frra.utn.edu.ar -