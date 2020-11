Iluminar la economía Suplemento Economía 01 de noviembre de 2020 Por Guillermo Briggiler Debemos hacer el esfuerzo de mostrar que hay otros caminos y que pueden ser exitosos también.

Se logró calmar el tipo de cambio con una combinación de medidas, que si bien son cortoplacistas, alcanzan para ganar tiempo y terminar el año en paz. El gobierno cambió el chip de emisor de dinero a destajo y comenzó a rescatar parte del excedente de pesos de plaza, vía toma de financiamiento, generando iliquidez y suba de tasas. Conjuntamente salieron a ofrecer bonos en poder de organismos públicos, como Anses, y cambiaron pesos por deuda, siendo esta de bajo costo dado, que dichos bonos, no tienen a corto plazo que pagar interés o amortizaciones importantes.

Las medidas son a corto plazo efectivas pero, la venta de bonos no puede ser para siempre, ni tampoco la limitación de importaciones, que junto con la suba de tasas hace que la inversión sea una extravagancia. Con la plaza más ilíquida y la tasa de interés alta, nos adentramos en el último bimestre del año, donde los comerciantes saldrán a stockearse para prepararse para las ventas de diciembre y poder pagar salarios y aguinaldos, esto hará que suba la demanda de dinero y mantendrá calmo al dólar, al menos hasta fin de año.

La medida más destacable no la tomó el gobierno, sino que vino por el lado de la justicia. Ésta terminó con las tomas que ponían en vilo a la propiedad privada, a la vez que ayuda a finalizar con esos arcaicos conceptos que quieren nuevamente imponer en Argentina, como son, luchas de clases, de pobres contra ricos, excluidos contra el estado, feministas contra machistas, etc.. Esas ideas, ya superadas, deben ser trocadas por aquellas que nos lleven a un encuentro, a la escucha, al acompañamiento, a la inclusión verdadera, al respeto del otro.

No se solucionarán los problemas económicos de la Argentina quitándoles a algunos para darles a otros, ya que pasaremos, de una injusticia a otra injusticia. Destruir la propiedad privada para dar su manejo a un ente abstracto, multifome y cambiante, como el Estado, es sinónimo de fracaso. Esto se ha visto y probado, en cada país donde se aplicó y luego fue superado. Asociar figuras como la de un tomador de tierras con la del Papa, es como juzgar a cada persona por los amigos que tiene, es no entender que estamos llamados a acercarnos a aquellos que necesitan una corrección, un cambio, en su vida, no a alejarnos de ellos y dejarlos a la deriva. La imagen viralizada de la siembra de la tierra con métodos de la edad media, sin tecnología, muestra el atraso de sus ideas.

Probablemente nosotros solos no podemos cambiar la economía, ni la forma de hacer negocios de los otros actores, pero podemos iluminarla con una diferente manera de hacer las cosas. Lo mismo es válido para los negocios y la política, las religiones y la pareja. No podemos cambiar a las personas, pero podemos ser su luz, su motivación y en algunos casos, hasta su ejemplo.

Porque muchos políticos, economistas o personas de negocios sean corruptos, no implica que todos lo sean, no tampoco que la política, la economía o los negocios sean intrínsecamente corruptos. Debemos hacer el esfuerzo de mostrar que hay otros caminos y que pueden ser exitosos también. Mostrando impulsos positivos, de manera que el otro se encuentre motivado por las bondades del cambio de hábitos del otro. Queriendo, o no, tomamos aspectos de la sociedad y del otro que se incorporan en nosotros, logrando potenciarnos y en una segunda etapa hasta desafiar a otros miembros de la sociedad a realizar negocios juntos y al mismo tiempo estar abierto a propuestas que se adapten a este nuevo estilo de negocios.

Dando apoyo mutuo, sin callar las verdades pero sin pelear, sin agredir y tolerando agresiones, iluminando y contagiando, lograremos ser hombres nuevos en un país nuevo, que cambie odios y divisiones, por encuentro, crecimiento, amor, justicia y paz.



