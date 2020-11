Incansable performance del Club de Leones Información General 01 de noviembre de 2020 Redacción Por “Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón”. Helen Keller

FOTO PRENSA CLUB DE LEONES// ACTIVIDADES. Una de las acciones cumplidas recientemente por el club.

Desde la institución de servicio se difundió un parte de prensa cuyo contenido reproducimos seguidamente.

El mes próximo pasado, el Club de Leones Rafaela conmemoró, a través de actividades y servicios diversos, las siguientes fechas del Calendario Oficial: 5 de septiembre: Día Internacional de la Beneficencia, mediante la entrega de alimentos y prendas al Merendero "Caritas Felices", en Bo. Virgen del Rosario- 19 de septiembre : Día Mundial de la Limpieza: con un grupo de jóvenes "Leones por un día", se limpiaron espacios públicos, y se procedió al aseo digital (PC, notebooks, celulares y tablets) - 21 de septiembre : Día Internacional de la Paz: como la pandemia impide realizar encuentros presenciales, a efectos de cumplir con el tema para este año 2020,"Forjando la paz juntos", se propiciaron reuniones a través de videoconferencias, a nivel local zonal, distrital e internacional- 27 de septiembre: Día de la conciencia ambiental: se regaron y acondicionaron los tilos plantados en el predio del "Centro de Día para Adultos Mayores"- 29 de septiembre : Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos: además de donar alimentos a merenderos y albergues, se organizó una venta de pastas a precios módicos, cuya ganancia se devuelve a la comunidad en obras de bien - Septiembre Dorado: dedicado al cáncer infantil: se repartieron lazos dorados y se colocó cartelería alusiva en el frente del edificio del club. El día 8 de octubre se celebró el Día Mundial del servicio leonístico, fecha en que las manos y los corazones de todos los hombres que dicen llamarse leones , se unieron en el servicio desinteresado con personas de diferentes culturas y nacionalidades, quienes hablan distintas lenguas y actúan de diferentes maneras. Lions internationaL instituyó ese día mundial, en memoria de la Primera Convención de Clubes de Leones, celebrada en Dallas (EE. UU.), pretendiendo hoy resaltar con mayor énfasis los principios filosóficos del leonismo que encierra, en su Código, Objetivos y Emblema, los conceptos básicos del buen ciudadano. Servir a los demás es una actitud espiritual y una satisfacción. El 8 de octubre se celebró en los cinco continentes, donde millones de Leones trabajaron codo a codo junto a la comunidad, especialmente junto a los menos afortunados, es decir, a los más necesitados. Y tengamos en cuenta la importancia que revisten las neurociencias para salvar las diversas problemáticas (relacionadas con baja visión, adultos mayores, personas en situación de calle o de desamparo), y la necesidad de llevar a cabo un trabajo interdisciplinario pero individualizado.

El 15 de octubre recordaron el "Día del bastón blanco". Las personas ciegas o con discapacidad visual utilizan dicho elemento como una herramienta para desplazarse de manera segura, convirtiéndose en un símbolo de las habilidades y talentos, movilidad e independencia de quien lo utiliza. A su vez, permite el reconocimiento ante las demás personas. En un principio, el bastón blanco fue pensado como una medida de seguridad, especialmente en lugares con tránsito. Una capacitación adecuada con un especialista en orientación y movilidad puede ayudar a que el bastón blanco se utilice con éxito, de manera segura y con la técnica apropiada. En ocasiones, el bastón blanco tiene una banda o tira roja para que resalte por contraste. La conmemoración de este día hace a la reflexión y contribuye a la inclusión de las personas con discapacidad visual. En el mes de la visión, el Dr. Gabriel Berton, brindó una serie de consejos para evitar la "fatiga visual".

Día Mundial de la alimentación

El viernes 16 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Alimentación, una jornada que fue proclamada por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) con el propósito de concienciar a la población sobre el problema de la alimentación en el mundo, así como de la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en la lucha contra problemas como el hambre, la desnutrición, la pobreza, etc. En esta ocasión, además de celebrar el Día Mundial de la Alimentación 2020, se conmemoró el 75º aniversario de la FAO, organización que tiene diferentes cometidos: luchar contra el hambre en el mundo, mejorar la seguridad alimentaria, difundir conocimiento entre los agricultores para que puedan mejorar sus cosechas y rendimiento, fortalecer la voluntad política para que participe más activamente en la lucha contra problemas como el hambre, facilitar todo tipo de información que permita llevar a cabo una transición hacia una agricultura sostenible, etc.

Este año, el Día Mundial de la Alimentación se recordó bajo el lema “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos” y rinde especial tributo a los #HéroesDeLaAlimentación, aquellas personas anónimas (niños y adultos) quienes, con su trabajo consiguen surtir de todo tipo de alimentos nuestra mesa, a pesar de la pandemia de COVID-19. Se trata de héroes anónimos, labradores, empleados de la industria alimentaria, transportistas, dependientes de tiendas de alimentación, etc., todos ellos han estado ahí para evitar que nos falte el alimento, teniendo que superar diferentes desafíos provocados por la pandemia. Honremos entonces su constancia y esforzado trabajo… ¡todos juntos podemos!

El 23 de octubre se entregó mercadería en el merendero "Rellenitos de amor": latas arvejas, picadillo, tomate triturado, aceite, té y yerba, azúcar y mermelada. También, se distribuyó ropa y calzado, etc.



Crecimiento del club

Todos somos responsables del crecimiento del club: las claves para el éxito son: motivación y trabajo de equipo, a efectos de incrementar la solidaridad. Los desafíos son: arribar a Clubes de Excelencia y llegar a servir a 1.000.000 de personas en estos tiempos de pandemia, conviviendo en fraternidad, y obrando con filosofía, sinergia y resiliencia, a través del trabajo mancomunado. Por eso, en el "mes de la Membresía", unámonos a través del servicio, a fin de paliar las necesidades de esta época crítica. Dijo la Madre Teresa de Calcuta: "El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz."



Cartel de la paz

Hace unos pocos día atrás, el Club de Leones organizó una Jornada de selección de trabajos, correspondientes al “Cartel de la Paz”, para lo cual, el Comité de Cultura y Educación, realizó una breve reunión con el Jurado, integrado por la artista plástica Delia Sosa, y la Prof. de Educación Plática Escolar, resultando designados los alumnos pertenecientes a la Esc. Nº 386, "Domingo Faustino Sarmiento", de la localidad vecina de Presidente Roca: 1er. Premio para Martín Samano, y Mención de honor, a Juan Ignacio Dagatti. El joven receptor del primer premio expresó la siguiente interpretación: "Un árbol bifurcado: en el tronco, el abrazo que simboliza el triunfo de la Paz, a través de la unión y el amor al servicio". Felicitaciones a los todos los participantes.



Semana de prevención del cáncer de mama

El Ministerio de Salud lanzó la "Semana de Prevención del Cáncer de Mama". Por tal motivo, el 19 de octubre se conmemoró el "Día Mundial de prevención del Cáncer de Mama". El club de leones instó a la comunidad para que las mujeres tomen consciencia de este flagelo, y no se olviden de consultar al especialista, por más que estemos atravesando esta preocupante pandemia.



Venta de alimentos

La venta de alimentos que periódicamente el Club promociona dentro de la comunidad rafaelina, contribuye con lo recaudado a continuar con la Obra Mayor del proyecto "Abuelos Activos", es decir, el "Centro de Día para Adultos Mayores", sito en calle Falucho, entre Faraudello y Brasca, de nuestra ciudad. Colaboremos en la construcción también con donaciones en la cuenta Nº: 4235682895, de Bco. Nación: Suc. 2850. Nº de CBU: 0110423740042356828958. Finalmente se destaca que aprovechamos esta ocasión para agradecerles públicamente a quienes siempre apuestan a dar continuidad a nuestra gran obra, mediante la compra de alimentos (salames y pastas) ¡gracias por ayudarnos a ayudar!