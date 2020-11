En 2020, crecieron las exportaciones que se hicieron desde la Aduana de Rafaela

La Aduana de Rafaela presenta el mejor desempeño para las exportaciones de la Provincia de Santa Fe según el último informe elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) sobre el comercio exterior. El relevamiento comprende la actividad registrada en las cinco aduanas ubicadas en el territorio provincial: San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela (la única que no cuenta con un puerto). En agosto de 2020 las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron U$S 1.875,2 millones, lo que representa una disminución de 7,4% interanual. En los primeros ocho meses de 2020 el total exportado ascendió a U$S 15.718,4 millones, esto es un 3% menos al registrado en el mismo período del año anterior.

Las exportaciones del mes de agosto con registro en la Aduana de San Lorenzo fueron de U$S 1.222,1 millones,

siendo la aduana más importante de la Provincia en términos de valores exportados. De todos modos, se observa una baja de 14,6% respecto de agosto de 2019. En el acumulado registró una variación negativa del 4,9%.

En la Aduana de Rosario se registraron exportaciones por U$S 532,5 millones en agosto, lo que refleja un aumento interanual de 15,4%. En la medición acumulada del período enero - agosto, la suba es de 1,4% respecto de igual período del año anterior.

Las ventas externas con origen en la Aduana de Santa Fe en agosto fueron de U$S 57,8 millones. Las mismas mostraron una suba interanual de 0,1%. El período enero - agosto exhibió un aumento de 5,9% en las exportaciones por esta Aduana.

En agosto se registraron exportaciones en la Aduana de Villa Constitución por U$S 32,5 millones, 37,0% menos de lo registrado en el mismo mes del año anterior. En el período enero - agosto, la variación es negativa en un 15,0%.

La Aduana de Rafaela registró en agosto envíos por U$S 30,3 millones, reflejando un 27,5% más que en igual mes de 2019. El valor de las exportaciones acumulado en el período enero - agosto de 2020 presentó una suba de 14,5% en cotejo al mismo período del año anterior según el informe del IPEC.



PESO ESPECIFICO

En agosto de 2020, el 65,2% de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe, fue registrado en la Aduana de San Lorenzo, principal aduana de la Provincia. En segundo lugar, se ubicó Rosario con el 28,4% de los registros; seguida por Santa Fe, 3,1%; Villa Constitución 1,7% y Rafaela, 1,6%.

En cuanto a los principales rubros, en la Aduana de San Lorenzo los principales productos exportados fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), maíz en grano, (Cereales), y aceite de soja en bruto (Grasas y aceites).

Las exportaciones con origen en la Aduana de Rosario tuvieron entre sus principales productos maíz en grano (Cereales), harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia), y porotos de soja, excluido para siembra (Semillas y frutos oleaginosos).

En la Aduana de Santa Fe el principal producto exportado fue carne de la especie bovina deshuesada, congelada (Carnes). Siguieron en importancia leche entera en polvo (Productos lácteos), y alimento para perros o gatos acondicionado para la venta al por menor (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia).

En tanto, en los registros de la Aduana de Villa Constitución, el rubro más importante fue Carnes, compuesto principalmente por carne de la especie bovina deshuesada, congelada. Siguió en importancia maíz en grano (Cereales).

En la Aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue Productos lácteos, compuesto principalmente por leche entera en polvo. Siguió en importancia válvulas para admisión o escape para motores de émbolo, de explosión (Máquinas y aparatos, material eléctrico).



ADUANA DE SALIDA

Las exportaciones con registro en la Aduana de San Lorenzo en el período enero - agosto, tuvieron salida por la misma aduana casi en su totalidad, 98,0%. El resto de las exportaciones salieron por las aduanas de Mendoza, Buenos Aires, Paso de los Libres y Gualeguaychú, entre otras.

En el caso de la Aduana de Rosario, el 89,2% de las exportaciones registradas dejaron el país por la misma aduana en el período enero - agosto. Siguieron en importancia las aduanas de Buenos Aires, Paso de los Libres, Santo Tomé y Mendoza.

Los envíos con Aduana de origen en Santa Fe tuvieron como principal aduana de salida Buenos Aires (66,6 %). Las exportaciones restantes salieron por las aduanas de Mendoza, Rosario, Santo Tomé y Gualeguaychú, entre las más importantes.

Las exportaciones en el período enero - agosto, con origen en la Aduana de Villa Constitución dejaron el país principalmente por la aduana de Buenos Aires, representando el 42,3%. Siguieron en importancia las aduanas de Villa Constitución, Rosario, Mendoza y Paso de los Libre.

La mayoría de las exportaciones registradas en la Aduana de Rafaela salieron por la aduana de Buenos Aires, 73,2%, siguiendo las aduanas de Mendoza, Clorinda, Paso de los Libres y Gualeguaychú, entre otras.



IMPORTACIONES

Las importaciones registradas en las cinco aduanas en la provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de U$S 326,6 millones en agosto del año 2020. Las mismas aumentaron 16,7% respecto del mismo mes del año anterior. En el período enero - agosto, se registraron importaciones

por un total de U$S 2.578,8 millones, un 13,9% por debajo del mismo período de 2019.

La Aduana de San Lorenzo es la más importante en términos de valores importados, desde donde ingresaron productos por U$S 198,9 millones durante el mes de agosto, un 77,3% más que lo registrado en igual mes de 2019. El acumulado a agosto de esta aduana presenta una disminución interanual de 5,3%.

Segunda en importancia se ubica la Aduana de Rosario, que registra una caída interanual de 17,9% en las importaciones del mes de agosto, mientras que en el período enero - agosto, la merma fue de 23,2%.

Luego se ubican las Aduanas de Villa Constitución, con una baja de 72,2% en agosto y 41,3% en el período enero - agosto; Santa Fe, con una baja de 15,0% en agosto y 9,5% en el acumulado; y Rafaela, con una suba de 19,7% y una merma de 8,2% respectivamente.

En la Aduana de Rafaela se destaca la importación de partes de bombas, en la sección Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción de sonido e imágenes, y partes y accesorios para bicicleta, en la sección Material de transporte.