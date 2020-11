Kofman: "si se cumplen las restricciones, podríamos llegar a fin de año casi sin casos"

Ernesto Kofman es Doctor en Ingeniería y Vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (Conicet/UNR) y actualmente integra el equipo de científicos que asesora a la provincia de Santa Fe y también al intendente de Rafaela, Luis Castellano y a su gabinete a la hora de tomar decisiones en el marco de la pandemia y de la actual situación sanitaria local.

El investigador señaló: “En la provincia de Santa Fe en particular comenzaron a crecer los casos primero en el sur, en Rosario como primer epicentro notable (eso empezó en el mes de julio) y nosotros en ese momento empezamos a trabajar realizando proyecciones de curvas de contagio, primero en Rosario, después en el departamento La Capital, y en el medio recibimos un pedido del intendente de Rafaela, y ahí comenzamos a estudiar en particular este caso y a hacer proyecciones de cómo podía evolucionar a futuro la curva”.

“Nosotros trabajamos con modelos matemáticos que se basan en estimar cuál es el contacto social promedio y esos modelos son bastante precisos, hasta acá por lo menos han permitido anticipar varias semanas hacia adelante con mucha precisión lo que ha pasado tanto en Buenos Aires, en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en Rafaela también. Nosotros para Rafaela habíamos hecho el estudio a fines de septiembre previo a las medidas, donde proyectábamos que iba a haber más casos de los que hay y que gracias a las medidas se lograron reducir. Esta misma proyección demostraba que de mantenerse el contacto social actual, estaríamos llegando en los próximos días a lo que sería el pico que está con un promedio de 120 casos diarios,- 120 casos detectados diarios-, y a partir de acá a dos semanas debería empezar a bajar”, explicó el científico. Y aclaró: “Estos números son si se mantiene este nivel de contacto social o incluso se logra reducir un poquito más”.

Kofman indicó el panorama evaluado de acuerdo a la población rafaelina y dijo que “en este momento la situación en Rafaela se representa de este modo, dos personas le trasladan el virus a tres personas, es decir, hay un número que se llama número reproductivo básico, que vale 1,5 en Rafaela, gracias a las medidas; ese número si no hubiera ningún tipo de medidas sería 3, es decir el doble, pero en este momento es dos personas le tiran el virus a tres”.

“Si un tercio de la población que participa de los contagios, es decir esa población que está saliendo todo tiempo ya sea a trabajar o está en contacto con otras personas por otros motivos, ya está contagiada (ya tuvieron el virus), dos personas le tiran el virus a tres pero sólo contagiarían a dos, porque una de esas tres ya estaría inmunizada. Esa es la situación a la cual estaríamos llegando ahora. Pero por supuesto que si uno mira el total de habitantes que tiene Rafaela y el total de casos positivos, no coincide ese número, no es que ya tenemos un tercio de la población económicamente activa contagiada, lo que hay es una subdetección grande porque gran parte de los casos son asintomáticos. Hay muchos más contagiados o inmunizados de lo que pensamos, entre cinco o seis veces más y además hay un porcentaje de la población que no es parte del sistema de contagio porque está teniendo mucho más cuidados”, advirtió el científico asesor de Conicet.



PODER SALIR DE LA CIRCULACIÓN

COMUNITARIA

Ernesto Kofman habló de lo preponderante que resulta bajar hoy el nivel de circulación de la población, sosteniendo que “cuando empiece a bajar la curva, porque va a pasar y comenzará a bajar lentamente estimamos que de acá a dos o tres semanas, quizás ahí es importantísimo plantear qué objetivo quiere tener Rafaela como sociedad”.

“Rafaela está en condiciones si se mantienen estas restricciones y este nivel de contacto social, de llegar a mediados o fines de diciembre casi sin casos, lo cual permitiría eliminar la circulación comunitaria y poder pasar las fiestas de manera segura, y sin poner en peligro a la población de riesgo. Ese es un escenario posible, el otro es que puede estar la decisión de flexibilizar actividades a medida que empiece a bajar la curva y eso podría llevar a que el descenso sea más lento; pero existe la posibilidad si se cumplen las restricciones actuales de llegar a fin de año casi sin casos”.