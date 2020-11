"Argentina cara para argentinos y regalada para extranjeros"

BUENOS AIRES, 1 (NA) - Los turistas extranjeros que lleguen a la Argentina tras la reapertura de fronteras encontrarán precios hasta 70 por ciento inferiores en dólares respecto de lo que deben pagar en sus propios países por los mismos bienes y servicios, señaló hoy un informe privado.

La Ciudad de Buenos Aires empezó a recibir turistas nacionales y regionales y el Gobierno espera un "ingreso importante" de divisas, según aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

A su vez, el Poder Ejecutivo justificó la decisión al destacar que el turismo "genera ingresos genuinos por pagos de servicios directos e indirectos, ya que el gasto turístico promueve sucesivas cadenas de pagos a proveedores y personal ocupado, así como inversiones en infraestructura".

En ese escenario, la consultora Focus Market evaluó que "mientras en años anteriores eran los argentinos quienes vacacionaban en los países limítrofes de América Latina debido a la conveniencia de precios de alquiler de hotel, servicios turísticos, gastronomía y bienes, ahora son los extranjeros quienes encontrarán en la Argentina precios hasta 70 por ciento inferiores en dólares" de lo que pagan en sus propios países.

El sondeo fue titulado: "La Argentina cara para los argentinos, regalada para los extranjeros".

El estudio citó el ejemplo del calzado deportivo e indicó que mientras en Uruguay el valor promedio se ubica en U$S 82,16, en Brasil se encuentra en U$S 58,15 y en Chile se posiciona en U$S 56,15, en la Argentina llega tan sólo a U$S 29,71.

Además, apuntó al precio de celulares, ya que quienes vengan a visitar el país podrán encontrar un teléfono moderno a U$S 590, un precio que puede crecer hasta U$S 899 en Uruguay por el mismo producto.

Al referirse al rubro gastronómico, también señaló una marcada diferencia, dado que dos platos con un postre pueden valer desde U$S 17,80 hasta U$S 44,49 en los países limítrofes, pero en la Argentina cuesta en promedio solamente U$S 9,14.

En tanto, destacó que el turismo "tiene una representación de un poco más de 10 por ciento del PBI" en la Argentina.

"Es el cuarto sector con mayor generación de divisas para nuestro país y encuentra, ante la devaluación del peso frente al dólar, una oportunidad de atractivo de tour de compras a la inversa", sostuvo.