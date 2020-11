Carrió demandará a senadores Nacionales 01 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA) - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció hoy que demandará "por discriminación" a los senadores Ernesto Martínez, de Juntos por el Cambio, y José Mayans, del Frente de Todos, por haberla aludido a ella como "señora gorda", y les dedicó una ácida respuesta. "Yo soy la señora gorda de la que hablan los senadores Martínez y Mayans. En nombre de las mujeres gordas espléndidas de este país, les voy a contestar: uno de la gordura puede bajar unos kilitos, ahora, los machos feos no salen más, no se pueden curar", afirmó la ex diputada. A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter, la referente de Juntos por el Cambio agregó: "Besos, abrazos y esperen la demanda por discriminación, en nombre de todas las gordas de esta nación".