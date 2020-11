Fiscal cita a indagatoria a Macri y Aguad Nacionales 01 de noviembre de 2020 Redacción Por Desde la fiscalía consideran que el Presidente y el ministro debieron estar al tanto que el submarino no estaba en condiciones de operar.

FOTO NA MACRI Y AGUAD. Norberto Bellver los citó a indagatoria.

El fiscal de Cámara Norberto Bellver pidió que sean citados a indagatoria el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad en la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Las pedido fue formulado en la segunda jornada de audiencias en la que La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia define si avala el fallo de primera instancia en el que se dispuso el procesamiento de seis ex jefes de la Armada. En esa resolución se rechazó investigar la responsabilidad de los entonces responsables del Poder Ejecutivo. No obstante, el fiscal considera que tanto Macri como Aguad debieron estar al tanto que el submarino no estaba en condiciones de operar, por lo que decidió avanzar con el pedido de procesamiento. Esa posibilidad ya había sido rechazada por la jueza Marta Yáñez, quien consideró que por ejemplo Macri, a pesar de "tener el aparato de la defensa" bajo su dependencia, no significa que tuviera que ejercer "funciones operativas", las que a su parecer, se encontraba bajo responsabilidad de "técnicos idóneos", y una consideración similar tuvo para el ex ministro Aguad. "Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder", expresó la jueza en sus considerandos. Yáñez, en cambio, procesó Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. La explosión y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, se produjo el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación regresaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata. Los restos de la nave fueron hallados un año después a más de 900 metros de profundidad en el Mar Argentino, en un cañón submarino del talud continental.