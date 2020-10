Tres argentinos estarán corriendo en Aragón Deportes 31 de octubre de 2020 Redacción Por WTCR

Los pilotos argentinos Esteban Guerrieri, Néstor Girolami y José Manuel Sapag y el uruguayo Sebastián Urrutia, participarán este fin de semana en una nueva fecha de la Copa Mundial de Turismo (WTCR). Hoy habrá entrenamientos y clasificación de cara a la quinta fecha del campeonato de la especialidad, que se disputará el domingo en el español Motorland Aragón.

La categoría, que tiene como protagonistas al porteño Esteban Guerriri y el cordobés Néstor Girolami, con sendos Honda del equipo Munich Motorsport; al bonaerense José Manuel Sapag, de la escudería Target Competición; y al uruguayo Sebastián Urrutia, del Lynk & Co, correrá en el circuito que tiene 4.385 metros de cuerda.

La actividad comprenderá dos pruebas libres y una tanda de clasificación. El domingo se realizarán tres carreras. Disputadas cuatro competencias del campeonato de WTCR, está al frente de las posiciones el francés Yann Ehrlacher (Cyab Racing Lynk & Co), con 169 puntos, seguido por Esteban Guerrieri (Honda), 146; los franceses Yvan Muller (Lynk & Co), 114; y Jean Karl Vernay (Team Mulsane), 107; y Néstor Girolami (Honda), 106.