Primera prueba superada Deportes 31 de octubre de 2020 Redacción Por Los Pumas, con el rafaelino Mayco Vivas como titular, se impusieron en el primer amistoso en Australia por 19 a 15.

FOTO LOS PUMAS OFICIAL REACCION./ El equipo argentino tuvo un buen segundo tiempo.

En la vuelta al rugby tras más de un año, la Selección argentina masculina, Los Pumas, venció en la madrugada de la víspera a Australia XV por 19-15, en su primer amistoso en ese país, de cara al debut en el Tres Naciones, que comenzará este sábado. Con tries de Joaquín Oviedo, Santiago Carreras y Francisco Gorrissen, más dos conversiones de Domingo Miotti, los dirigidos por Mario Ledesma se llevaron una victoria a su búnker en la ciudad de Manly, a la espera del ensamble con los jugadores europeos, que se daría durante la próxima semana. El rafaelino Mayco Vivas fue titular.

"Hay cosas para apoyarse y seguir mejorando. El resultado es bueno. Todos los chicos tuvieron roles difíciles que cumplir y todos rindieron por arriba de lo esperado", afirmó Ledesma. Y agregó: "Nos sentimos privilegiados de poder estar acá y esto lo hacemos por todos lo que están en Buenos Aires pasando un momento difícil. Juntarnos con los que están en la burbuja y llegaron de Europa será un momento muy lindo para todos".

Los Pumas harán trabajo regenerativo este sábado y el domingo tendrán libre. Por su parte, el próximo lunes, el conjunto albiceleste se mudará para el centro de Sídney, en la zona de Darling Harbour, donde el martes se reunirá al resto de la delegación que se mantenía en cuarentena obligatoria en Norwest Sídney. En tanto, el próximo 14 de noviembre el equipo nacional debutará ante Nueva Zelanda en el "Tri-Nations", certamen que comenzará este sábado con el partido entre Wallabies y All Blacks en el ANZ Stadium de Sydney.



SINTESIS

Rugby Australia Selection (15): Jack Maddocks; Tom Wright, Len Ikitau, Tepai Moeroa y James Ramm; Will Harrison y Jake Gordon; Isi Naisarani, Liam Wright (cap) y Lachlan Swinton; Trevor Hosea y Caderyn Neville; Jermaine Ainsley, Folau Fainga’a y Angus Bell. Ingresaron: Connal McInerney, Harry Johnson-Holmes, Vaauli Faamausili, Tom Hooper, Pete Samu, Joe Powell, Ben Donaldson, Alex Newsome, Josh Kemeny, Triston Reilly, David Porecki, Rob Valentini.

Los Pumas (19): Santiago Carrerras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía y Emiliano Bofelli; Domingo Miotti y Tomás Cubelli (cap); Rodrigo Bruni, Francisco Gorrissen y Santiago Grondona; Rodrigo Fernández Criado y Lucas Paulos; Juan Pablo Zeiss, Julián Montoya y Mayco Vivas. Ingresaron: Santiago Socino, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Ignacio Calas, José Luis González, Gonzalo Bertranou, Tomás Albornoz, Sebastián Cancelliere, Federico Wergzyn, Joaquín Oviedo, Lucio Cinti, Jerónimo de la Fuente, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra y Lucio Sordoni.

Tantos en el Primer Tiempo: 28 y 38’, Tries de Ikitau y T. Wright (RA). Resultado Parcial: Rugby Australia Selection 10 – Los Pumas 0.

Tantos en el Segundo Tiempo: 15 y 22′, Goles de Miottti por Tries de Oviedo y Carreras (LP); 25′, Try de Gorrissen (LP), y 32′, Try (RA).