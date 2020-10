Au revoir a Carlos Rubén Tito Romera Deportes 31 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

(*) Por Rafael Soto



Con Tito fuimos compañeros de secundario en la Escuela de Comercio. Por lo tanto compartí con él un tramo hermoso como lo es el de los años jóvenes.

No me extiendo mucho acerca de sus cualidades que se exaltan a través de los muchos testimonios que de él se han difundido rápidamente y que se resumen en su profesionalismo serio, su generosidad y su buen humor.

Trato de recordar, con la inmensa pena de un amigo que se aleja, a aquel jovencito amante del fútbol que me hacía chanzas por mi impericia con los deportes. Pero nunca era con agresividad, sino apoyado en ese estilo muy suyo, alentando “la cargada” de buena leche, que llevaba inevitablemente a la risa. Lo que sí gambeteábamos en un terreno común eran pruebas pautadas con los profesores, situación que muchas veces desembocaba en la crónica de un faltazo anunciado. En aquella época se llamaban “chupinas” y el lugar adecuado para esa infracción era lo que se llamaba “La montañita”, debajo de un gran ombú, en lo que hoy es zona de construcción de la nueva rotonda. Allí se terminaba la ciudad y comenzaba el campo, por eso era lugar apto para “esconderse”. La conclusión de esas aventuras eran variopintas materias que llevábamos a examen y que, indefectiblemente en aquella época debíamos estudiar para que se nos diera el correspondiente plácet.

El aspecto que quiero evocar de Tito y que nos religaba profundamente es, aunque suene raro, el idioma francés. Para mí, la única materia en la que tenía los máximos promedios y para él, una asignatura más por la que debía luchar una nota. Sin embargo, y esto se me fue revelando con los años, Tito tenía una admiración por ese idioma y aunque lo semiocultaba en el humor, no lo olvidó nunca. Entre las repeticiones que hacía, riéndose, de frases fijas que decía la profesora, sumado a lo que aprendía obligatoriamente a partir de los exámenes, puedo aseverar -tengo autoridad para ello- que Tito tenía un manejo muy aceptable del idioma. Para todo tenía una inteligencia clara y era muy observador.

En una visita que hizo a Rafaela el boxeador francés Jean-Claude Bouttier, me pidieron del Club Ben Hur si podía dar una mano y ser intérprete en caso necesario. Recuerdo a Tito, ya en su carácter de periodista deportivo, acercándose a saludarlo y decirle algunas frases en francés. Lo alenté -en el tono jocoso que siempre tuvimos en nuestros encuentros- que podía él seguir con la tarea. Por supuesto se rió y puso de manifiesto otra faceta de su carácter que hábilmente tenía camuflada: una gran timidez.

En la calle siempre me saludó diciéndome: bonjour, Monsieur Sotó, comment allez-vous? Y seguía una cantidad de parlamento, todo inalterablemente en francés, que recordaba y aplicaba a la perfección.

Cierro esta remembranza con otro aspecto de su personalidad: me revelaba con entusiasmo su adhesión al Evangelio de Cristo y su devoción por la Virgen María. Esto seguramente lo ayudó en su tránsito, que hoy por hoy se hace más penoso porque esta enfermedad deja cuasi en soledad a quienes la padecen. Al respecto, una linda anécdota que revela su sentido del humor tan particular y que guardaré siempre en mi corazón: coincidíamos en la misa de los domingos. Él llegaba un ratito después y antes de ir a sentarse a su banco, pasaba a mi lado y, sin decirme agua va, me susurraba al oído la conjugación completa de un verbo que alguna vez había aprendido de memoria. Me decía, en sordina, por ejemplo: “verbe être: je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont”. Y seguía imperturbable y serio, hasta su banco. A mí me significaba tener que contener la risa por la situación no común que provocaba en ese momento y lugar . Aunque estoy seguro que su ocurrencia debió divertir hasta a los mismísimos ángeles. Por todo esto que recordé, insisto, con nostalgia: au revoir, Monsieur Romerá!

(*) Profesor e intérprete de idiomas.