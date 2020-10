Selección: se lesionó Foyth Deportes 31 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 31 (NA). - El defensor Juan Foyth, del Villarreal de España, sufrió un desgarro muscular que le impedirá ser parte de la convocatoria de la Selección argentina para los duelos ante Paraguay y Perú por la segunda doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Se trata de una baja sensible teniendo en cuenta que el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, no cuenta con muchas variantes en el lateral derecho, donde en el debut fue titular Gonzalo Montiel (River).

"Juan Foyth sufrió un daño muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha durante el partido frente a Qarabag FK, (cayó 3-1 por la Europa League), en el que debió abandonar el terreno de juego sobre el final del encuentro", anunció el club valenciano.

Además, el "Submarino amarillo" aclaró que la recuperación del jugador de 22 años "estará supeditada a la evolución", aunque podría demandarle hasta tres semanas.

Foyth había sido alternativa en la primera doble fecha para la Argentina, que venció a Ecuador y Bolivia -en el que tuvo unos minutos en cancha al final-, porque Scaloni optó por el buen momento de Montiel.

Es la segunda baja probable que sufre la lista de Scaloni, ya que el fin de semana pasado el delantero Sergio Agüero también sufrió una lesión muscular.

Según informó el español Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City de Inglaterra, el "Kun" tendrá "cómo mínimo diez o quince días" de ausencia.

En cuanto a los nombres que integrarán la nómina para enfrentar como local a Paraguay y visitar a Perú el 12 y 17 de noviembre próximos, respectivamente, el DT dijo: "Lo haremos sobre la base de jugadores de la convocatoria anterior, más algunos que podrían volver a estar con nosotros".

"Estamos teniendo problemas en ciertos puestos ya que hay futbolistas que no están en sus mejores condiciones, por eso puede haber modificaciones y que se sumen algunos que no han estado la anterior convocatoria, y que podrían entrar en ésta en base a lo que necesitamos", continuó el entrenador de la albiceleste.