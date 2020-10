Atropelló alcoholizado a un sacerdote: grave Policiales 31 de octubre de 2020 Redacción Por IMPUTADO EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Un hombre de 32 años identificado como LAB –que transita el proceso en libertad-, fue imputado ayer por la Justicia, por lesiones graves culposas agravadas por conducir alcoholizado, con exceso de velocidad y por pasar semáforo en rojo en la capital provincial. Por si no fuera poco el atropellado fue un sacerdote que circulaba por el lugar.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal actuante, Daniel Filippi -de la Fiscalía Regional 1 Santa Fe-, LAB conducía alcoholizado la camioneta 4x 4 Audi, que atropelló el sábado 17 de octubre en la ruta n° 1 al sacerdote Luis María Camussi -párroco de Colastiné- y que le dejó al religioso lesiones graves, de las cuales aún no se pudo recuperar.

Las calificaciones penales atribuidas por el Fiscal a LAB son, lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente e inexperta de un vehículo automotor, agravado por haber estado con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre; por estar conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida; por violar la señalización del semáforo en rojo; y por actuar con culpa temeraria.

Filippi sostuvo que “a raíz de lo ocurrido, el imputado entregó voluntariamente a la Fiscalía su licencia para conducir. Asimismo, acordamos con la Defensa que hasta tanto se formalice una resolución al conflicto penal, solicitaremos una medida cautelar de inhabilitación para conducir por el plazo de seis meses y con la posibilidad de que sea prorrogada hasta que se dicte la sentencia”, aclaró.



EL HECHO

En relación al hecho investigado, el fiscal indicó que “fue cometido el sábado 17 de octubre aproximadamente a las 23:30 en el kilómetro 3,5 de la ruta provincial número 1”.

“El imputado circulaba a muy alta velocidad en dirección oeste a este y traspasó el semáforo del lugar, que estaba en rojo y no lo habilitaba al paso”, explicó el funcionario del MPA. En tal sentido, relató que “a raíz de su accionar, impactó en la parte trasera al automóvil de la víctima, quien transitaba en el mismo sentido por la colectora y había retomado la ruta en dirección a Santa Fe con el semáforo en verde”.

El fiscal señaló que “el imputado desplegó su conducta con un grado de alcoholemia de 1,028 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, condujo su vehículo a una velocidad que excedió en más de 30 kilómetros a la permitida en el lugar en el que ocurrieron los hechos”.



ACCIDENTES

LOCALES

* Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de Av. Brasil y General Paz de la ciudad de Rafaela. Del mismo formaron parte una camioneta Peugeot Partner guiada por un hombre de 58 años; y una bicicleta maniobrada por una joven de 20 años de edad. Producto del suceso resultó con lesiones leves la ciclista. En el lugar actuó personal de la Comisaría N° 1.

* En la tarde de ayer se produjo un accidente de tránsito en la intersección de Bv. Santa Fe y calle Córdoba, siendo partes del mismo dos motocicletas, una conducida por una mujer de 25 años de edad y la restante por una joven de 19 años, quienes producto del impacto resultaron lesionadas. Fueron asistidas en el lugar por personal del 107. Actuaciones a cargo de la Comisaría 1ª.