Banda rafaelina que concursa en un certamen internacional Información General 31 de octubre de 2020 Redacción Por Sebastián Tapia, líder de la banda Seba y Los Infieles está atravesando un presente que lo lleva a acariciar una posibilidad de proyectar su música y los temas que ejecutan con su banda en el Caribe. En la actualidad, y con promisorio resultado , intervienen en un certamen organizado por la Academia de talentos de México, cuyo premio, además de un reconocimiento monetario, oferta la posibilidad de difundir sus creaciones en aquel destino.

Muchas fueron las ocasiones en las que desde estas páginas hemos señalado, con sano orgullo, el potencial que encierra nuestra ciudad y su gente, en diversas expresiones de la actividad humana, ya sea desde el conocimiento, el trabajo o el arte, y ésta es una de esas situaciones en la que debemos dar a conocer la actividad de un creador que, representando a su ciudad, la provincia y la nación está trascendiendo los límites geográficos y haciendo conocer su nombre y el de la tierra que lo contienen.

Estamos refiriéndonos a Sebastián Tapia - de Seba y Los Infieles- quien está compitiendo - en línea- en un concurso internacional, organizado por la Academia de talentos de México y con la posibilidad cierta de difundir sus creaciones por aquellos lares, este hecho motivó una entrevista, para conocer más de este grupo que está representándonos, como embajadores artísticos, seguidamente reproducimos las respuestas de Sebastián.

¿Siempre tuviste inclinación musical? ¿con quién o quiénes te formaste?

"Mi inclinación por la música comenzó desde muy pequeño, cuando escuchaba a mi padre tocar y cantar folklore con su guitarra en reuniones familiares y de amigos. En ese momento recuerdo que yo lo acompañaba con un bombo, hasta que me animé a aprender también de oído, ese instrumento tan íntimo y fraternal como es la guitarra. Paralelamente siempre me interesó la poesía y el arte en general. Recuerdo escribir desde muy niño, y hacer en la escuela primaria mis primeras poesías.

"Unos años después me incliné por el teclado o piano y fue ahí que tuve relación por primera vez con la teoría musical. El primer profesor que tuve y a quien valoro eternamente, agradecido por su sabiduría, fue el gran Julio Saione. Con el no sólo aprendí la teoría y el solfeo, sino también a comprender la importancia del rol de la música y la dedicación necesaria para hacer de ella una forma de vida. Fue así que me incorporé como instrumentista a algunas bandas de la ciudad, haciendo mis primeras apariciones en escenarios. Pero eso si, nunca dejando de lado la letra y el interés por la poesía, aunque como en general sucede las guardaba para mi, por vergüenza tal vez. Luego al terminar la secundaria seguí estudiando música en el ISP2, lo cual me dio muchas más herramientas para la composición.

¿Cuándo se formó Seba y Los Infieles?

"En el año 2008 aproximadamente, junto con mi padre, quien en ese entonces cumplía el papel más importante de mi carrera; incentivarme y apoyarme en este camino, decidimos comenzar nuestro proyecto independiente. El nombre "Seba y Los Infieles" se crea un tiempo después, cuando el grupo estaba a punto de grabar su primer sencillo. Y en el año 2010 con nuestro primer material, comienza toda la historia.

¿Qué área de actuación tienen?

"Como todo grupo bailable, animamos desde fiestas privadas, cena shows, hasta boliches bailables de Rafaela y zona. También hemos actuado en la capital de Santa Fe y provincia de Córdoba.

¿Son autores de todos los temas?

"El 90% de las canciones son de mi autoría. Igualmente en cada show tenemos la costumbre de brindar tributo a grandes artistas del recuerdo y de la cumbia colombiana y santafesina.

¿Cómo llega la decisión de intervenir en el concurso internacional?¿Cómo están haciéndolo?

"En esta época de pandemia, con la intención de seguir haciendo música y de que no decaiga moralmente el grupo, decidimos postularnos virtualmente al concurso internacional de cumbia "Cumbia en casa" Realizado por la Academia de talentos de México. Tras enviar varios vídeos y audios quedamos entre los elegidos para competir. Dicho concurso se hace de modo online por medio de shows virtuales transmitidos en casa. Estos shows son observados por jueces de la academia, que determinan quien pasa a la siguiente instancia. Ellos se basan en la afinación, repertorio, interpretación, etc. En un grupo cerrado de Facebook se transmiten las llamadas "batallas", donde cada grupo deja lo mejor para poder continuar.

¿Con quién o quiénes están compitiendo?

"Comenzamos siendo 20 postulantes de distintos países de latinoamérica, quienes por medio de votaciones online que realizaba el público en general, quedamos 16. Formando de esta manera las primeras 8 "batallas" musicales u "octavos" de final. Hay bandas y solistas de varios países, entre ellos; Uruguay, Bolivia, Colombia, México y Argentina. Actualmente, llegamos hasta los cuartos de final. Y el show lo realizamos el pasado sábado. La semana entrante tendremos la noticia de si logramos pasar o no a la semifinal.

¿Cuál será el premio ?, ¿les da la posibilidad de difundir su música en otros países?

"En el premio hay dinero y una producción en conjunto con la Academia de talentos de México. Es esta última opción para nosotros la más importante ya que hay muchas posibilidades de difundir y promocionar nuestra música en todo México, especialmente en Cancún, donde está radicada la academia. Indistintamente del resultado, estamos muy orgullosos de participar y llegar hasta esta instancia. Nos da ánimos para seguir con la música y en especial compartir las canciones de nuestra autoría y que lleguen a otros países. Sentimos que estamos representando no sólo a la ciudad sino también a nuestro país y eso le da un plus a las ganas de seguir trabajando en esto que amamos.

Quiero agradecer a Diario LA OPINION por brindarnos su atención, tiempo y espacio para compartir este momento con todos los rafaelinos. Muchísimas gracias de parte mía y de toda la banda", concluyó Sebastián.