La mirada integrada del urbanismo Información General 31 de octubre de 2020 Por Esteban Soldano En Escobar, el futuro "patio urbano" de la ciudad de Puertos (una urbanización tipo ciudad-pueblo), fue proyectado en un diálogo interdisciplinar entre arquitectos, paisajistas y diseñadores. Un ejemplo a imitar.

En un tiempo en que las urbanizaciones privadas o periféricas son las más buscadas por la gente, no solo por seguridad sino por calidad, la empresa de Constantini(el propietario del museo MALBA), genera la suficiente clase para consolidar un mercado constante. El nuevo emprendimiento se trata de un área que se caracteriza por lo versátil, aunque por el momento no resulta fácil definirla dentro de los espacios públicos tradicionales. No es estrictamente una plaza, ni un área de tránsito, ni sirve solo a los fines de encuentro, pero al mismo tiempo es todo eso y más.

Dentro del sector de "densidad media" de Puertos -urbanización creada en Escobar por Consultatio(1), la empresa que lidera Eduardo F. Costantini, el patio urbano funciona como el corazón del llamado "centro de destino". Allí confluyen servicios, propuestas de gastronomía, pequeñas tiendas y locales comerciales (como la Florería del Patio) junto a las propuestas y actividades en contacto con el agua a través de la Plaza Líquida y un lago de 200 hectáreas. Hablamos de un espacio al aire libre, de 40 por 40 metros, y un carácter bien particular que supo articular el trabajo conjunto entre arquitectos, paisajistas, diseñadores y artistas.

Cuando hace diez años Puertos comenzó a desarrollarse, ese mismo espacio se proyectó como una suerte de plaza cívica, pero con el paso del tiempo su uso invitó a repensarlo. Así fue como se transformó en este patio urbano contenido por la arquitectura circundante, pero al mismo tiempo en diálogo con el agua a partir de una nueva rambla. El patio es un espacio de encuentro entre los vecinos y de esparcimiento para los visitantes, un lugar para compartir e interactuar también con diversas obras de arte, y se destaca el protagonismo de "La Aguja", una imponente escultura de 23 metros del artista brasileño Arthur Lesher.



DIÁLOGO DE

DISCIPLINAS

Fue Martín Torrado, director del estudio Torrado Arquitectos, quien lideró el proyecto del centro de destino. Sin embargo, el arquitecto advierte que todo el trabajo ,en el que además intervinieron el estudio Bulla, dedicado al diseño del paisaje, y Números Primos en la definición del mobiliario urbano, fue una aventura que tuvo límites muy difusos. Ha sido un trabajo en paralelo sobre el aporte de esta labor interdisciplinaria que permitió incorporar diferentes miradas y escalas.

Como desarrollador, Consultatio entiende al diseño como una parte central de cada proyecto y eso es muy valioso. Puertos tiene algo de laboratorio de ensayo, que es posible tomar como un hito.



Cuestión de escalas



El patio produce una situación nueva dentro de las urbanizaciones privadas. No es un patio doméstico, sino un patio urbano, una tipología peculiar que tal vez en ciudades europeas o como ahora en Nueva York es más común, pero en Buenos Aires todavía cuesta proyectar algo así, y pensaron en este espacio un poco controlado y un poco asilvestrado, pero capaz de combinar muchos usos: algunos más sociales; otros más masivos, como un concierto por la noche; o incluso más íntimos, como estar conversando contenidos dentro de un mundo vegetal, o tal vez circulando, o consumiendo algo en el restaurante. Eso genera una riqueza de experiencias múltiples y es, de alguna manera, un fenómeno inédito, por un lado, y lógico por el otro por que es un espacio relacional.

Tanto el diseño de los materiales duros del paisaje, (hardscape) como los calados y el manto ecosistémico fueron pensados para lograr diferentes escalas y experiencias. Un lugar único para soportes diversos en el que no se diferenciaron edades: hay zonas de tránsito, otras de encuentro, otras más lúdicas, incluso un estanque y una florería que puede atravesarse. Toda la vida se potencia en este patio.



De textura

y geometrías



En este segmento crearon una paleta botánica mixta con algunas especies culturales y otras de praderas silvestres, principalmente nativas, para fomentar la diversidad y el intercambio de flora y fauna y activar ecológicamente el patio. Otra de las decisiones clave tuvo que ver con la altura, lograr una vegetación que permita, estando parado, tener una visibilidad completa del espacio, pero, a la vez, sentirse inmerso en ella al sentarse.

Números Primos(diseño industrial), tuvieron el desafío de crear un mobiliario que fuera innovador sin dejar de ser sobrio, y que contemplara a la vez diferentes usos. Bancos de hormigón que van mutando a través del recorrido y generan diferentes situaciones de espera o de encuentro. si bien el hormigón transmite una robustez y durabilidad que son positivas, es necesario algo más cálido. De ahí que se les dio una terminación de piedra micro granulada que se vinculara con la botánica y los solados y la arquitectura existente.

Sobre la decisión de las formas hubo una síntesis muy buscada. Podría haber ido por caminos más contemporáneos, más orgánicos o más disonantes. La opción por estas geometrías sencillas responde a la búsqueda de privilegiar el uso: un único espacio central como soporte social y comercial, que concentre la vida de la ciudad. El trabajo interdisciplinario: Es por ahí por donde empezaron a trabajar el espacio público. En ese sentido Puertos puede dar una señal acerca de cómo se deben pensar estos lugares.



(1)CONSULTATIO Fundada en 1981 por Eduardo F. Costantini,

es un grupo especializado en administrar e invertir excedentes de liquidez propios y de terceros, focalizándose en el mercado financiero e inmobiliario con fondos propios.