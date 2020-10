Piden emergencia ambiental y sanitaria Región 31 de octubre de 2020 Redacción Por PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado jueves con participación remota los ediles locales llevaron a cabo una nueva sesión ordinaria, un encuentro rico en propuestas y en el que también se notó que paso a paso vamos acercándonos a las elecciones 2021, remarcándose cuestionamientos, entre estos se nota uno que se replica en todas las Intendencias, en las que muchas veces se ignora al legislativo, pero cuando quien ejerce ese Ejecutivo se convierte en concejal, recrimina duramente a quien ocupa la Intendencia, por actitudes similares a las que él adoptó, y sepan los lectores que, del ´73 - fecha en que asumió el primer Concejo- hasta el presente, en muchas ocasiones se dieron situaciones como la relatada.

Hoy, atendiendo a un envío del propio cuerpo legislativo, difundimos detalles de un proyecto de Ordenanza que elevara Oscar Trinchieri.

En la Sesión del jueves 29 de octubre ingresó al Concejo Municipal un proyecto de Ordenanza que propone declarar la Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sunchales.

La iniciativa fue presentada por el concejal Oscar Trinchieri, con la adhesión de la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto y el edil Horacio Bertoglio. Luego de la fundamentación correspondiente fue girada a Comisión para su análisis.

El proyecto plantea el estado de emergencia por un período de 180 días, el cual se prorrogará automáticamente hasta que se produzca el efectivo traslado a la nueva Planta de Tratamiento de Residuos del GIRSU.

Además propone la creación de un Plan de Contingencia Ambiental y Sanitaria que defina acciones concretas, con el objetivo de mejorar sustantivamente la situación crítica en que se encuentra actualmente la Planta de residuos, procurando: reducir la contaminación ambiental y sanitaria; ejecutando tareas que permitan su correcto funcionamiento; desarrollando acciones de difusión y concientización para que los vecinos vuelvan a realizar la separación domiciliaria de residuos; implementar acciones en el predio que permitan poner en marcha nuevamente el proceso de compostaje de residuos orgánicos y se vuelva a la clasificación, separación y reciclado del resto de residuos.

Sobre las mejoras en el lugar, específicamente se plantea que el Departamento Ejecutivo Municipal, en el plazo de noventa días de promulgada la Ordenanza, implemente:

-Reparación del cercado perimetral de la Planta, a fin de que haya un solo ingreso debidamente controlado.

-Afectación de personal municipal que permita una vigilancia permanente en la Planta.

-Instalación de uno o varios domos según corresponda en lugares estratégicos que permitan una visualización integral, directa y continua desde el Centro de Monitoreo Municipal.

-Prohibir el acceso a toda persona ajena a la Planta, excepto que esté debidamente autorizada.

-Relanzamiento del “Programa Mejor Vida”, con el objetivo de incrementar la cantidad de vecinos que separan los residuos en su domicilio.

-Celebrar convenios de servicio con empresas y/o instituciones y/o cooperativas para trabajar en la clasificación, separación y reciclaje de residuos en el playón existente en la Planta o donde se disponga, a fin de reducir al mínimo posible el volcamiento a cielo abierto.

- Informar al Cuerpo Legislativo mensualmente información detallada de los fondos destinados, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos en el marco del Plan de Contingencia Ambiental.



Palabras de Oscar Trinchieri y María Alejandra Bugnon de Porporatto

El autor del proyecto ingresado expresó que “ejecutar un plan de acción es urgente por la salud de los vecinos. Siempre hablamos del costo que esto significa y manteniendo el punto de vista del traslado, lo cual apoyo totalmente. Pero me pregunto qué costo tiene el cuidado del ambiente, la salud de los ciudadanos. Es nuestra responsabilidad como representantes de los vecinos y administradores del dinero de los impuestos y tasas. Tenemos que escucharlos y tenemos que dar respuestas. Es muy triste pensar cuánto hemos retrocedido en materia de tratamiento de residuos urbanos”.

Luego, Trinchieri solicitó el pronto tratamiento de la iniciativa, con las modificaciones necesarias y el aporte del Ejecutivo Municipal. “Hagamos algo, no recordemos el tema con el próximo incendio”, concluyó.

Por su parte, la concejal María Alejandra Bugnon de Porporatto se refirió al mismo tema y lo comparó con un proyecto presentado en la misma Sesión por la Cooperativa de Agua Potable de la ciudad.

“Hay dos cosas que son importantes para la salud humana, el agua y el aire. El ejemplo de la Cooperativa que propone una nueva instalación en virtud del crecimiento de la población, presentando en tiempo y forma su plan, con los medios disponibles y luchando contra la situación económica del país. Y por el otro lado, el aire que se está contaminando con esta situación de los incendios y que no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer”, expresó la concejala del PDP.