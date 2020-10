Academia Nacional de Ingeniería premia a graduada de UTN FRRa Locales 31 de octubre de 2020 Redacción Por Se trata de Florencia Siegel, de la ciudad de Esperanza, quien se recibió de ingeniera industrial en UTN Facultad Regional Rafaela. "Es un logro que no hubiera sido posible sin el apoyo de mucha gente, por lo que no creo que esta distinción sea solamente mía", dijo.

FOTO UTN RAFAELA FLORENCIA SIEGEL. Destacó la cercanía que la UTN FRRa tiene con las empresas de la ciudad y la región.

Como todos los años -aunque en esta ocasión será en sesión pública extraordinaria virtual- la Academia Nacional de Ingeniería entregará los premios “Ing. Isidoro Marín” a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades argentinas.

Estos premios sirven de gran estímulo a los jóvenes ingenieros que recién comienzan su carrera profesional, impulsándolos a continuar con el elevado nivel manifestado durante sus estudios.

En esta edición, se le otorgará este reconocimiento a la Ingeniera Industrial Florencia Siegel, egresada de la UTN Facultad Regional Rafaela. Desde la casa de altos estudios, expresaron sus felicitaciones a Florencia por su voluntad, esfuerzo y dedicación durante el cursado de la carrera y por los logros obtenidos, lo que la llevó a este reconocimiento de parte de esta destacada institución técnico-científica argentina.

“Que la universidad me postule para este premio y resultar dentro de las seleccionadas para recibir la distinción para mí es un logro, pero que no hubiera sido posible sin el apoyo de mucha gente, por lo que no creo que esta distinción sea solamente mía. Este tipo de premios son un estímulo que te marca que vas por buen camino y motivan a seguir estudiando. En mi caso, tengo pensado hacer un posgrado, un máster y para esto, es fundamental el apoyo de la Universidad”, comentó Florencia. Y resaltó: “Sin dudas, volvería a elegir esta carrera que tanto me apasiona y la volvería a hacer en la UTN Rafaela”.



SU EXPERIENCIA Y EL

APOYO DE UTN FRRA

Florencia Siegel indicó: “Mi experiencia en la UTN FRRa fue una de las más lindas de mi vida. Por un lado, la suerte de haber formado un muy lindo grupo de cursado con quienes nos acompañamos, apoyamos e incentivamos mutuamente, grandes compañeros de estudio y grandes amigos. Sin dudas, no hubiera sido lo mismo sin ellos”.

Por otro lado, la Ingeniera valoró la cercanía que la UTN FRRa tiene con las empresas de la ciudad y de alrededores. “Para mí es clave en una carrera como Ingeniería Industrial, el contacto estrecho a lo largo de toda la carrera con las empresas. Te da una perspectiva diferente llevar la teoría a la práctica, y los profesores hacen un esfuerzo por ponernos en contacto con ellas”.

Como tercer aspecto, Florencia comentó que durante sus años de cursado tuvo la posibilidad de participar en un voluntariado y señaló al respecto: “Fui parte de la AArEII (Asoc. Arg. de Estudiantes de Ing. Industrial y carreras afines) tanto en la delegación de nuestra facultad, como a nivel nacional en la Comisión Directiva. Allí pude ver otros aspectos de la carrera, fuera de las aulas y sobre todo fortalecer mi formación en las habilidades blandas”.

“Como último aspecto, y para mí el más importante: el apoyo incondicional de mi familia durante todo el proceso. Yo soy de la ciudad de Esperanza, por lo que cuando transitás el proceso de mudarte a otra ciudad y arrancar una nueva etapa en la vida, el apoyo de los tuyos se vuelve tu mayor fortaleza”, valoró.

Para finalizar, Florencia dejó un mensaje para los chicos que están por finalizar sus estudios: “Si sos curioso, te gusta saber cómo funcionan las cosas, te interesan los procesos, los productos y los servicios, si te gusta la gestión y la logística pero crees que las ingenierías son “muy técnicas” dale una oportunidad a la Ingeniería Industrial. Y no hace falta haber terminado la secundaria en una escuela técnica para que te vaya bien (yo finalicé en la modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones), solo hace falta querer aprender”.