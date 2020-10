Consejos de la OMIC ante una nueva edición del Cyber Monday

Una nueva edición del Cyber Monday tendrá lugar el 2, 3 y 4 de noviembre. El evento tiene como objetivo que el comercio electrónico pueda seguir creciendo y así incrementar la cantidad de compradores online. Como ya ocurrió previo al Hot Sale, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) brinda consejos para no caer en una mala contratación.Durante el Hot Sale, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores de la Nación inició expedientes de oficio a varias empresas que participaban de la campaña por presuntas falsas ofertas.En todos estos casos, el organismo entendió que las empresas inducían al error a consumidores creando la percepción de que se trataba de un descuento mayor al que realmente era. En consecuencia, se imputó a las empresas por brindar información incierta respecto al precio anterior y el descuento actual.“Las falsas ofertas es muy común que ocurran tanto en las ediciones del Hot Sale como del Cyber Monday. Es por ello que el primer consejo que desde la OMIC brindamos es que, si estás interesado en comprar algún producto en particular y estuviste esperando a que llegara la nueva edición del Cyber Monday para hacerlo, verificá durante esta semana el precio del producto en los diferentes portales de tu confianza para luego estar seguro de que el precio ofrecido durante el Cyber Monday es un descuento o promoción real”, sostuvo la responsable de la OMIC, Cecilia Burdisso.Por otro lado, el inconveniente que se generó desde la declaración de la emergencia sanitaria en general, ya que hubo un incremento en la modalidad de compras electrónicas y luego del Hot Sale en particular, es la demora o el incumplimiento en la entrega de los productos, a veces, generada por cuestiones propias de la pandemia y, otras, por sobreventa de los productos: “Desde la OMIC advertimos que es sumamente importante verificar que se encuentren informados los plazos, modalidad y costos de entrega de la compra antes de realizarla”, resaltó Burdisso.Por último, debido a que las empresas en su mayoría todavía no han implementado en sus páginas web el "botón de arrepentimiento", no solo es importante recordar que se cuenta con 10 días para arrepentirse de la compra desde que se realiza o se recibe el producto, sino que también es importante verificar los medios con los que se cuentan para manifestar ese arrepentimiento, las políticas y formas de cambio y devolución de un producto y, sobre todo, verificar si la firma proveedora del bien o servicio cuenta con un canal donde canalizar consultas y reclamos.La responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor destacó que “el Cyber Monday es una excelente oportunidad de comprar aquello que se necesite o desee, pero no debemos dejarnos llevar por nuestros impulsos y, previo a realizar la compra, es necesario reflexionar si lo que se va a adquirir es lo que realmente se quiere y necesita, en las condiciones debidas y que no se vulnera ningún derecho como consumidor. Todo ello nos hará consumidores inteligentes”.OMICAnte la situación de emergencia sanitaria, la OMIC atiende de manera virtual, de lunes a viernes de 7 a 13, vía correo electrónico en [email protected] o por teléfono al 3492 - 453178.