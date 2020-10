Viotti quiere que también se reconozcan los errores Locales 31 de octubre de 2020 Redacción Por Luego de la presentación del informe de gestión que la actual Jefa de Gabinete hizo ayer por la mañana ante los concejales, el edil de Cambiemos expresó su parecer y dijo que “el intendente y su entorno se deben una autocrítica”.

La jefa de Gabinete Amalia Galantti presentó ante los concejales su primer informe de gestión que giró en torno a la gestión de la pandemia, en los aspectos sanitarios, productivos y sociales.

El concejal de Cambiemos Leonardo Viotti se refirió a la exposición de la funcionaria, quien además estuvo acompañada por el subsecretario de Salud, Dr. Martín Racca y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y dijo: “Además de remarcar los aciertos, que existen, me hubiera gustado que reconocieran los errores, que también existen. El intendente y su entorno se deben una autocrítica, un sinceramiento con ellos mismos y con los vecinos. Reconocer errores humaniza, acerca a la gente; mientras que hacer de cuenta que todo lo realizado estuvo correcto, que cada decisión tomada fue 100% acertada, los aleja de la realidad y provoca el rechazo de muchos rafaelinos”.

“Han demostrado ser improvisados, a pesar de que constantemente digan lo contrario, informando decisiones y cambiando las mismas en menos de 48 horas, sin un plan previsible a mediano plazo que permita a los sectores económicos prepararse para las nuevas medidas. O cuando informaron un supuesto déficit de 60 millones de pesos en el mes de abril, que gracias al trabajo de los concejales quedó demostrado que era mentira”, expresó Viotti.

El edil hizo la siguiente apreciación en relación a la exposición de Galantti: “Cuando la Jefa de Gabinete hablaba de cómo supuestamente escuchan y convocan a todos, yo recordaba lo sucedido hace pocos días donde el intendente tomó la decisión de implementar más restricciones a ciertas actividades sin consultar a los afectados, ni a los concejales (ni siquiera los de su propio espacio político), teniendo que volver sobre sus pasos ante el rechazo y el enojo público de gran parte de la sociedad”. Y añadió: “El gobierno local, tristemente parece funcionar bajo presión, sólo cuando los vecinos salen a la calle o el enojo general se hace sentir fuerte en las redes sociales o los medios de comunicación”.

“Quiero resaltar los grandes esfuerzos que realizan nuestros médicos, enfermeros, personal de salud en general, los empleados municipales y todos los que se han desempeñado en tareas esenciales. De aquí en adelante creo que cada medida de restricción debe ser anunciada junto a medidas de compensación y acompañamiento que permitan a los sectores afectados equilibrar los recursos que se pierden por esas medidas. Ya no sirven los escasos créditos de difícil acceso que sólo generan más endeudamiento, ni los programas nacionales. Se necesitan servicios subsidiados al 100%, impuestos subsidiados al 100% y recursos no reembolsables para que los rubros más afectados puedan hacer frente a sus alquileres y otros gastos fijos”, afirma el concejal radical.

Finalmente Viotti destaca que “los buenos pilotos se ven en las tormentas y esta tormenta llamada COVID ha puesto al descubierto las debilidades de nuestro intendente, el cual debería ejercer un liderazgo más abierto, generoso, sin soberbia y de cara a la gente”.