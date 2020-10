La Provincia sumó 2.154 casos de Covid y Rafaela 144, además de 5 muertes Locales 31 de octubre de 2020 Redacción Por La ciudad continúa bajo presión del Covid con casi 900 casos activos y un total de 54 víctimas fatales.

El coronavirus mantiene en Rafaela su acelerado ritmo de contagios al reportarse ayer otros 144 casos positivos, con lo cual aumentó a 3.331 la cantidad de infectados desde que se inició la pandemia a mediados de marzo pasado. La responsable del área de Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, Dra. Sandra Cappello, señaló anoche que si bien se otorgaron 150 altas y que el total de recuperados trepa a 2.379 personas, la cantidad de casos que permanecen activos suma 898. Además, 2.150 personas aún se encuentran aisladas mientras que el número de fallecidos pasó de 49 a 54 de un solo paso. "Entre las últimas horas del jueves y la jornada del viernes se registraron tres fallecimientos. Se trata de tres hombres de 41, 68 y 75 años. Pero además, en el transcurso de la semana se produjo el deceso de un hombre y una mujer adultos mayores, aunque no en el hospital", explicó la funcionaria.

En la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital "Dr. Jaime Ferré" se encuentran internados 27 pacientes con Covid, 26 de ellos con asistencia respiratoria mecánica. Y en sala hay 23 pacientes contagiados y otros 10 sospechosos de haberse enfermado con el virus, indicó Cappello.

Respecto a la situación en la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud informó que se reportaron 2.154 positivos en las últimas 24 horas, con lo que el total acumulado desde marzo asciende a 104.616. Rosario encabeza la lista de contagios de este viernes con 760 casos, seguido por Santa Fe con 307, Rafaela 144, Venado Tuerto 108, San Lorenzo y Villa Gobernador Gálvez 60, Santo Tomé 39, Villa Constitución 35 y Arroyo Seco 31.

En tanto, en nuestra región San Cristóbal registró 7 casos positivos, Franck y San Jorge 6, Ceres, Sunchales y Tostado 4, Frontera y Vila 3, María Juana 2 y finalmente Ataliva, Lehmann, Susana, Pilar, Plaza Clucellas y Humboldt 1. El dato es que la localidad de La Rubia notificó el primer caso de Covid desde el inicio de la pandemia. Hasta el momento, 310 localidades santafesinas reportaron contagios, esto es el 84% del total de poblaciones de la Provincia.

En tanto, con los 49 fallecidos de este viernes en la Provincia a causa del coronavirus, el total de víctimas fatales asciende a 1.245 (Rosario es la ciudad con más muertes al registrar 675).



PREOCUPACION POR

MEDICAMENTOS

Por otra parte, Cappello admitió su "preocupación" al igual que otros profesionales de la salud y de asociaciones científicas del país por "el uso de medicamentos para el tratamiento del Covid 19". "Todos sabemos que a lo largo de la pandemia fueron surgiendo estudios clínicos serios, aleatorizados y comparativos que consiste en conformar dos grupos. A uno de ellos se le administra el tratamiento o medicamento y el segundo es de control, lo cual permite comparar la eficacia y la seguridad de la medicación, para finalmente decidir si es o no útil", sostuvo.

En este sentido, recordó el caso del ritonavir y de la hidroxicloroquina. "Los ensayos clínicos mostraron luego que no eran eficaces y además sumaban efectos indeseables para pacientes positivos por Covid, por lo que se desestimó la recomendación de su uso", indicó. "A lo largo de estos meses fueron surgiendo nuevas investigaciones, que en un primer momento se desarrollaron en los laboratorios, y después intentaron aplicarse en la población. Eso generó un arsenal de medicamentos que se encuentran circulando, algunos autorizados para el uso compasivo como el ibuprofenato de sodio. ¿Qué significa uso compasivo? Que podemos utilizar una medicación antes de su aprobación por la ANMAT y los organismos reguladores en el contexto de una persona que se encuentra muy grave por una enfermedad para la cual no hay tratamiento. Siempre y cuando se use en el contexto de un ensayo clínico controlado y bajo un estricto control médico de la eficacia y de los efectos indeseables", agregó. "Por lo tanto, ese medicamento se puede usar. La Provincia lo autoriza siempre y cuando el paciente se encuentre internado y estrictamente monitoreado, fundamentalmente porque no conocemos no solo su eficacia sino sus posibles efectos indeseables", completó.

Cappello aseguró que "hay mucha medicación recomendada del boca a boca, lo cual se convierte en anécdotas de que a una persona le da resultados y a otras no". Incluso mencionó que "se usó plasma de convaleciente que demostró ser inocuo y la efectividad está evaluándose en un segundo ensayo clínico, pero hasta el momento no hay un tratamiento que tenga evidencia científica que es eficaz contra el Covid 19".

En este contexto, admitió que "la preocupación es porque hay muchas personas que están utilizando medicamentos sin prescripción médica, sin control médico de los efectos secundarios, con dosis que no son las recomendadas y hasta hay personas que consumen medicamento de origen veterinario".

"La recomendación es que no se automediquen, siempre tiene que haber una prescripción de un profesional", afirmó Cappello a la vez que pidió "ser responsables, no solo con el cuidado de nuestra salud, sino también con lo que podemos consumir pensando que puede tener un efecto beneficioso, puesto que muchas veces podemos estar equivocados".