Lanzotti instó a bajar el nivel de contagios

El actual director del Hospital "Dr. Jaime Ferré" brindó una conferencia de prensa fuera del efector de salud, detallando la actual situación y describiendo cómo se gestiona ante el aumento de la demanda.

FOTO J. BARRERA CONFERENCIA PRESENCIAL. El Dr. Diego Lanzotti al dar un informe ante los medios, en el frente del Hospital.

El director al frente del Hospital, Dr. Diego Lanzotti brindó ayer por la mañana una conferencia de prensa en la que describió la realidad del efector y precisó que “actualmente el efector cuenta con 30 respiradores multiprocesados, dos respiradores autónomos y que se ha transformado dos mesas de anestesia para poder realizar ventilación de urgencia, además de tener en banco de pruebas cuatro cicladores. La franja etárea de pacientes en terapia es actualmente es entre 33 y 85 años con un promedio de 48, 62 y 68 años en cada una de las unidades críticas.

Lanzotti explicó que “todas las camas existentes en el hospital se encuentran oxigenadas, con un total al día de hoy de 43 camas bloqueadas entre positivos y sospechosos. La ocupación de terapia intensiva en estos momentos es del 83% y la de cuidados intermedios es de 82%. La utilización de gases incluido oxígeno se ha multiplicado por 300 veces y la medicación, sobre todo la anestésica, aumentó el 3.200%, haciendo referencia al consumo habitual del hospital”, detalló Lanzotti. Además dijo que “estas cifras son increíbles y que el 800% de la producción de elementos de protección personal y lavadero, representan 3.000 prendas diarias”.

El director del Hospital "Dr. Jaime Ferré" expresó que “el personal se encuentra abocado en un 94% a tareas Covid, ya sea de manera directa o indirecta y la letalidad general de la enfermedad es del 1.5%; la letalidad intrahospitalaria es del 16%, teniendo los mismos porcentajes que a nivel internacional”.

Lanzotti subrayó que tanto el gobierno local, provincial y nacional, como el Voluntariado, Cooperadora, empresas, prestadores de salud locales, comunidad, profesionales, que se han acercado a colaborar y personal del hospital, han logrado que el efector pueda seguir adelante. Destacó también la visita y el apoyo que han recibido por parte de la subsecretaría de calidad del Ministerio de Salud de la Nación, siendo evaluado, precisando que presta servicios con estándares aceptables, con universalidad e igualdad en el acceso para todos los ciudadanos y con errores propios del cansancio, complejidad y la criticidad de la pandemia.

“De nada sirve que sigamos agregando recursos tecnológicos y humanos si no bajamos el nivel de contagios, ya que la letalidad del Covid, en donde hemos logrado mantener el 1.5%, no solo depende del sistema sanitario, sino fundamentalmente de los contagios en la población. De cada 100 contagios, 1 o 2 personas morirían y esta situación es para lo que tenemos que poner el mayor esfuerzo”, afirmó el profesional.

Lanzotti agradeció el apoyo de todos y en especial “al personal que se enfrenta a la crudeza de la enfermedad y pedirle que los apoyen para que puedan continuar prestando esta tarea”.



CONVENIO CON EL

SUBSECTOR PRIVADO

Respecto a la posibilidad inminente de pasar a la etapa 3 del convenio con el subsector privado, el director dijo que “los efectores privados por ahora están tomando la patología no Covid y hasta el momento han atendido 195 pacientes derivados desde el inicio de la segunda etapa. Se están preparando para pasar a la próxima etapa, dado que con estos porcentajes que venimos manejando de internación, es probable que se comience a necesitar camas adicionales para sostener el proceso”.



DESCANSO DEL

PERSONAL DE SALUD

Lanzotti al ser consultado por este tema dijo que hoy por hoy “hay servicios que pueden tomarse su descanso y hay otros que no están con descanso, sobre todo los servicios más críticos donde no hay cantidad de profesionales para cubrir todos los días y se hace difícil organizar este sistema. Mi propuesta desde el inicio de la pandemia es que nadie trabajara más de un jornal semanal como corresponde, y me está pasando que muchos profesionales en forma voluntaria superan la cantidad de horas de trabajo, para poder aportar a los pacientes y a los compañeros”.