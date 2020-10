Autorizan "take away" a heladerías y rotiserías Locales 31 de octubre de 2020 Redacción Por La modalidad “retiro en el local” será exclusivamente de viernes a domingo hasta las 22 horas. Comprenderá los próximos dos fines de semana. Se debe hacer encargo previo del producto y su posterior retiro, por lo que se recomienda a los clientes proceder de tal manera, limitando su circulación en la vía pública.

La Municipalidad de Rafaela estableció la modalidad de take away para heladerías, rotiserías y locales gastronómicos. La misma será de viernes a domingo hasta las 22 horas y tendrá vigencia hasta el domingo 8 de noviembre inclusive.

La medida alcanza a aquellos locales que tienen permitida la atención al público hasta las 20 como heladerías y rotiserías, entre otros. En tanto que bares y restaurantes continúan trabajando con atención al público hasta la medianoche conforme a la normativa vigente.

Luego de diálogos entre el Ejecutivo y representantes de distintos sectores, quienes manifestaron la necesidad y conveniencia de poner en práctica el “retiro en el local”, se acordó implementar el mismo durante los fines de semana con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en el interior de los comercios y la saturación del servicio delivery en la ciudad.

La modalidad take away no implica la permanencia en los establecimientos, sino el encargo previo del producto y su posterior retiro, por lo que se recomienda a los clientes proceder de tal manera, limitando su circulación en la vía pública.