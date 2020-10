Donal Trump repunta entre afroamericanos Internacionales 31 de octubre de 2020 Redacción Por A TRES DIAS DE LAS ELECCIONES

FOTO AFP DONALD TRUMP. En busca de su reelección.

WASHINGTON, Estados Unidos, 31 (AFP). - A solo tres días de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump recibió una encuesta con un resultado positivo que seguramente no esperaba: un incremento de tres puntos porcentuales en sus niveles de aceptación entre la comunidad afroamericana.

La preferencia de este demográfico por el partido demócrata es de larga data. En el año 2016, el 89 por ciento de los votantes afroamericanos eligió a Hillary Clinton. Históricamente al menos un 65 por ciento de la comunidad vota por el partido en cualquier elección contemporánea. Su importancia está lejos de ser menor. Según el "Pew Research Center", este año llegarán a una cifra récord de 30 millones de votantes.

El actual candidato demócrata, Joe Biden, goza de altos niveles de aceptación entre los miembros de la comunidad afroamericana. De hecho, su repunte en las primarias se debió en gran medida a su apoyo en el sur del país, siendo el caso más emblemático el estado de Carolina del Sur.

No obstante, según un reciente estudio que publicó "Rasmussen", 30 por ciento de votantes afroamericanos registrados indicaron que tienen intención de votar por el Presidente Donald Trump.

Es un avance relevante comparado con lo mal que le fue al actual mandatario con esta comunidad hace cuatro años. El número hoy está llamando la atención también, porque en menos de una semana la cifra creció un tres por ciento.

En qué consiste el plan de última hora del Presidente por conquistar el voto afroamericano? En buena medida, la asociación de la imagen con los íconos culturales populares de la comunidad parece estar dando sus frutos. Trump estuvo acompañado por el rapero Dwayne Carter Jr. -conocido artísticamente como Lil Wayne- en el centro de Florida.

El artista, oriundo de Nueva Orleans, se reunió con el Presidente en Tampa y compartió la foto con sus 13 millones de seguidores no sólo que piensa votar por Trump, sino que lo apoya por el plan de reforma al sistema judicial que presentó su administración.

Pero Lil Wayne no es el único rapero que se acercó a Trump, ya que también acompañó al Jefe de Estado en su gira, O'Shea Jackson, quien es conocido popularmente como Ice Cube.

Con el Presidente anunció un plan de inversión federal de 500.000 millones de dólares para empresas fundadas por afroamericanos y se negó a participar de una llamada -vía Zoom- con Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia de Joe Biden.