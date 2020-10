A días de los 200 años del izamiento de la bandera se reivindica la gesta de Malvinas Nacionales 31 de octubre de 2020 Redacción Por Comenzó la agenda de actividades, que continuará el 3 y el 6 de noviembre, fecha en la que se cumple el bicentenario del izamiento de la bandera argentina en las islas Malvinas.

FOTO APERA RECONOCIMIENTO. Encuentro virtual de homenaje a héroes de Malvinas.

Ex combatientes de Malvinas de todo el país recordaron ayer su paso por el conflicto bélico, a días de conmemorarse los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en el archipiélago, que se conmemorará el 6 de noviembre. El evento fue organizado por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), a través de una videoconferencia que fue transmitida por Youtube y Facebook, y de la que también tomó parte la diputada Beatriz Avila (Partido por la Justicia Social).

La legisladora presentó en el Congreso Nacional un proyecto para instaurar el 6 de noviembre como "Día Nacional de Rememoración del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas".

Al hablar en la videoconferencia, Avila resaltó que "nadie en el mundo duda que las Malvinas son Argentinas y vamos a seguir llevando esa bandera y el reclamo internacional más allá de los gobiernos de turnos".

"Los que estamos en la función pública tenemos la obligación de reivindicar este reclamo y también de reconocer en forma permanente a todos los héroes que tiene nuestro país que han defendido hasta con su vida nuestra soberanía", enfatizó.

En el primero de los testimonios de los protagonistas del conflicto bélico, Silvia Barrera, instrumentadora médica del Ejército, recordó su tarea como voluntaria en el Rompehielos Almirante Irizar. "Eramos seis colegas que hicimos de instrumentadoras, enfermeras y camilleras, pero también actuamos como madres y hermanas de esos chicos en la mayoría de los casos, que además de sus heridas, necesitaban alguien que los contenga y los escuche", dijo.

Luego sostuvo que "para nosotras, Malvinas es algo que nos cambió la vida y somos las encargadas de mantener viva la presencia de la mujer durante la guerra".

Posteriormente habló Oscar Vázquez, tripulante del ARA General Belgrano, quien explicó que "el tema Malvinas no queda sólo en la guerra, sino que además de ser una causa nacional se ha transformado en una gran causa de Latinoamérica y gran parte del Mundo".

A su turno, Ester Argañaraz, enfermera civil catamarqueña, repasó su tarea y con la voz entrecortada recordó "el horror de la guerra" y en particular a un soldado correntino de apellido Sosa, quien antes de morir sufrió la amputación de sus piernas y no podía comunicarse a través de cartas con su familia y amigos por no saber leer.

En tanto, Fernando Cobas, de Chaco, relató los padecimientos sufridos durante los meses en Malvinas, pero afirmó que a pesar de ellos siempre se sintió orgulloso de poder representar a sus siete hermanos en cada día de batalla.

Por su parte, Jorge Maidana, de La Pampa, contó en primera persona su llegada y permanencia en la Isla, pero también se refirió con dolor a "la otra guerra" que sufrieron los combatientes cuando fueron regresados casi a escondidas al continente con el objetivo de que la sociedad olvide rápido la derrota militar.

Más adelante, Rubén Pablós, de Río Negro, afirmó "estar orgulloso de haber defendido a la Patria, con el honor del uniforme de San Martín y a defender la bandera de Belgrano".

"Queremos tratar de separar Malvinas de la Dictadura, y deberíamos saldar esa discusión porque dejamos afuera de la discusión al verdadero enemigo que es el Imperio inglés", puntualizó.

Esta videoconferencia, de la que tomaron parte también periodistas y ex combatientes de otras provincias, fue el primer evento con el cual APeRA reivindica los derechos soberanos argentinos sobre las Islas, en el marco de los 200 años del izamiento de la bandera.

En ese marco, además, APeRA organiza para el 3 de noviembre, a las 13:00, una videoconferencia con los periodistas que hicieron cobertura durante las últimas cuatro décadas en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, el Congreso y en las secciones de Política de los principales medios, quienes brindarán testimonios sobre Malvinas.

En tanto, dos horas más tarde, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Sur, Daniel Filmus, dará una conferencia de prensa en exclusiva para los periodistas de la entidad, creada hace poco más de cuatro meses y que agrupa a casi 250 comunicadores en los 24 distritos del país.

A las 20:00 proseguirán los eventos celebratorios con una videconferencia con una entidad similar de Paraguay, la Red Activa de Periodistas (RAP), en la que otros exponentes se referirán a las Malvinas como una causa latinoamericana; y una hora más tarde está prevista también una evocación a nivel global con los comunicadores de la Red Mundial de Periodistas de Habla Hispana, que reúne a profesionales de América y Europa.

Por último, el 6 de noviembre, cuando se cumplen los 200 años del izamiento de la bandera argentina en Malvinas, están previstos los eventos finales. A las 13:00, hablarán distintas personalidades, dando un enfoque político, geopolítico y económico de las Malvinas, y también hablarán ex combatientes en las islas y, a partir de las 14:00, ofrecerá una conferencia de prensa -en exclusiva para APeRA- el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella.