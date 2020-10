El equipo Fiat no podrá estar por casos de Covid Deportes 30 de octubre de 2020 Redacción Por SUPER TC2000

El equipo oficial Fiat de Súper TC2000, que tiene como pilotos a Franco Girolami, Matías Muñoz Marchesi y Bruno Armellini, anunció que no se presentará este fin de semana en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, escenario de la cuarta y quinta fecha del campeonato, tras haberse detectado casos positivos de coronavirus en sus integrantes.

La escudería Fiat DTA Racing tiene en su plantel al cordobés Franco Girolami, al chaqueño Matías Muñoz Marchesi y al nicoleño Bruno Armellini, hijo del director de la escudería, Ulises Armellini. A través de un comunicado, el equipo confirmó que no será de la partida en la fecha doble de este fin de semana y el taller del DTA Racing que posee en San Nicolás, permanecerá cerrado hasta el 4 de noviembre.

"En resguardo de la salud de las personas involucradas y de todo el ambiente automovilístico se ha decidido no concurrir al evento de STC2000", señaló el texto. "Nuestro personal se encuentra en buen estado de salud y en aislamiento luego de haberse realizado los test correspondientes”, añadió el escrito.



EMPIEZA LA ACTIVIDAD

El TC2000, que compartirá escenario el fin de semana con el Súper TC2000, con fecha doble, iniciará hoy su actividad, con entrenamientos, clasificación y una carrera, en el marco de la quinta fecha de su calendario, que se correrá el domingo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

Hoy, a las 10.30 y 11.10, el TC2000 efectuará dos tandas de entrenamientos, a las 13.30 iniciará la clasificación, y a las 16.13 se largará la primera carrera del fin semana, a 24 vueltas al trazado cordobés de 3.800 metros.

En tanto que el Súper TC2000 llevará a cabo el sábado toda su accionar con vistas a la cuarta fecha de su campeonato, con entrenamientos, clasificación y la primera final del fin de semana, al igual que la telonera Fórmula Renault 2.0.

Disputadas cuatro carreras del campeonato de TC2000, está al frente de las posiciones el riocuartense Facundo Marques, con 113 puntos, seguido por el cordobés de Colazo, Matías Cravero (Citroën),112. Completan los seis primeros, el bonaerense Tomás Cingolani (Fluence), 90, el bonaerense Santiago Ventana (Ford Focus), 86, el cordobés Eugenio Provens (Toyota), 86 puntos, y el bahiense Javier Scuncio Moro (Citroën), 74.