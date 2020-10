9 de Julio suma trabajo en la pretemporada Deportes 30 de octubre de 2020 Redacción Por TORNEO REGIONAL AMATEUR

FOTO PRENSA 9 DE JULIO TRABAJOS TACTICOS./ El León ya se mueve con pelota.

Cuarta jornada de entrenamiento fue la de la víspera para 9 de Julio de cara a la vuelta del torneo Regional Amateur, prevista para el 27 de noviembre. El plantel dirigido por Gustavo Giorgi sigue entrenando en la Escuelita de fútbol de barrio Fasoli, empezando paulatinamente a sumar trabajos con pelota.

El León ha superado la decena de contrataciones pero el plantel aún no terminó de conformarse. En tal sentido está buscándose un arquero para cubrir la baja de Julián Maina, para que pueda competir con Marcos Cordero. Para las próximas horas, por otra parte, se aguarda la llegada del lateral derecho Misael Gutiérrez, proveniente de Instituto de Córdoba, recordando que el miércoles empezó a entrenar el defensor central Gerónimo Astrada, que no había estado en los primeros días.

En tanto, Giorgi ya tiene confirmado un partido amistoso para el viernes 6 o sábado 7 de noviembre con Atlético de Rafaela.



EL CONSEJO SEGUIA SUMANDO

Si bien el último plazo dispuesto por el Consejo Federal para que los clubes definan o no su participación era el martes, terminó otorgando entre 48 y 72 horas extra para que algunas instituciones, sobre todo del norte del país, terminen de hacer sus cuentas. Anoche el número de inscriptos era de 66, una cifra bastante buena teniendo en cuenta que estaban habilitados para participar 98.

Y pensar que el Consejo tenía la intención de que se jugara recién en el segundo semestre de 2021 porque sostenía que la mayoría de las instituciones no podían jugar.



UN COSTO MENOS

El CF aclaró días pasados que en el Regional Amateur los clubes no tendrán que abonar aportes al Consejo Federal, a las Federaciones y a las Ligas, ya que se jugará sin público.

Por otra parte, las listas de buena fe serán totalmente nuevas comparadas con las del primer tramo de este año y los clubes podrán incorporar 10 jugadores más a la lista ante la posible baja de algunos jugadores por casos de covid 19.