Gimnasia recibe a Patronato en el día del cumpleaños 60 de Diego Deportes 30 de octubre de 2020 Redacción Por Será el partido que marcará el reinicio del fútbol tras el parate por la pandemia de coronavirus. Habrá presencia rafaelina en la terna arbitral con Gisela Trucco como juez de línea.

Gimnasia y Esgrima La Plata, conducido por Diego Armando Maradona, recibirá a Patronato de Paraná este viernes, en el cumpleaños número 60 del astro, en un encuentro válido por la fecha inicial de la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 19 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, ubicado en la ciudad de La Plata, contará con el arbitraje de Diego Abal, quien tendrá a la rafaelina Gisela Trucco como asistente, y la transmisión estará a cargo de la señal de cable TNT Sports.

El "Lobo" platense no tendrá a Maradona en el banco de los suplentes debido a que se encuentra cumpliendo el aislamiento preventivo por haber mantenido contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus, aunque no presenta síntomas. Su lugar será ocupado por Sebastián "Gallego" Méndez.

Para recibir al conjunto de Patronato, el "Lobo" no contará con el mediocampista José Paradela, quien padece una lesión muscular en el aductor izquierdo, y será reemplazado por Matías Pérez García.

En el centro del campo, Harrinson Mancilla estará al lado de Víctor Ayala, tras haber dejado atrás un cólico renal, mientras que en el ataque estará Nicolás Contín, luego de haber superado un cuadro de coronavirus, futbolista que relegó al banco a Sebastián Cocimano.

Por el lado de Patronato, el entrenador Gustavo Álvarez le dará rodaje a cuatro de los nueve futbolistas que reforzaron el plantel para que hagan su debut en el "Rojinegro".

Daniel Sappa custodiará el arco, mientras que en la zaga central de la defensa debutará Dylan Gissi, quien iniciará su segundo ciclo en el equipo paranaense.

Jorge Ortíz, de último paso por Tigre, estará en el mediocampo, en tanto que el atacante Germán Rivero formará parte del tridente ofensivo junto con Gabriel Compagnucci y Lautaro Comas.



Posibles formaciones:

Árbitro: Diego Abal. Cancha: Juan Carmelo Zerillo. Hora de inicio: 19. TV: TNT Sports.



Gimnasia y Esgrima: Jorge Broun; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Víctor Ayala; Johan Carbonero, Matías Pérez García y Matías García; Nicolás Contín. DT: Diego Maradona.



Patronato: Daniel Sappa; Cristian Chimino, Leandro Marín, Dylan Gissi y Oliver Benítez; Dardo Miloc, Damián Lemos y Jorge Ortiz; Gabriel Compagnucci, Germán Rivero y Lautaro Comas. DT: Gustavo Álvarez.