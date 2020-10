Santa Fe Plus: atraer turistas a la Provincia Locales 30 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO INFORMACION PUBLICA DANIEL COSTAMAGNA. El ministro -en el centro- dio a conocer el Programa.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezó ayer, en la sede de Gobierno de Rosario, la presentación del programa de beneficios Santa Fe Plus, herramienta que tiene como objetivo posicionar los destinos turísticos santafesinos en complemento al plan Nacional PreViaje, articulando acuerdos que posibilitarán poner a disposición promociones para atraer visitantes de cara a la próxima temporada.

Del acto, donde se firmaron los convenios con cámaras y asociaciones del sector del turismo, participaron también los secretarios de Turismo, Alejandro Grandinetti; de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; y de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano.

Durante la presentación, Costamagna aseguró que "hacemos un gran esfuerzo para acompañar al sector, articulando con todos los empresarios de la provincia; estamos ante el gran desafío de poner a la industria del turismo en primer plano. Y tenemos la convicción de que estamos sembrando una semilla, porque queremos, en primera instancia, que todos los santafesinos conozcan la provincia y, al mismo tiempo, atraer visitantes".

Y agregó: "Nuestros paisajes, nuestra historia y cultura, nuestros puertos y nuestro sector productivo son dignos de ver y deben conocerse. Santa Fe Plus debe comenzar a hacerse fuerte, no sólo ser un programa que ayude a sortear la coyuntura, sino constituirse en el mojón fundacional del trabajo de la provincia en materia turística".

Para finalizar, Costamagna manifestó que "hoy estamos anunciando la complementación con un programa nacional, pero en los próximos días iremos, en forma conjunta con el sector privado, sumando distintas acciones que tiendan a desarrollar al turismo en la provincia".

Por su parte, Grandinetti destacó el rol de protagonismo que el gobierno provincial quiere para el turismo. "Santa Fe Plus llega a complementar el esfuerzo del gobierno nacional por desarrollar el turismo interno. En ese marco, desde la provincia hemos comenzado una importante campaña en los medios para que los argentinos nos visiten".

Y sumó: "Pretendemos que, en enero, febrero y marzo, la provincia sea un destino deseado por todo el país y por los propios santafesinos. Desde una visión integral y productiva vamos a sumar otras actividades, porque no sólo hablamos de alojamiento y gastronomía, sino también de comercio y desarrollo territorial. Buscamos que cada centro comercial, cada municipio y comuna, tengan la posibilidad de ofrecer productos que son parte de su identidad".

"Nos sentaremos con todos los sectores para tener acuerdos y convenios que permitan ofrecer promociones y atractivos en todos los puntos de la provincia. Convocamos al sector privado y a los trabajadores a accionar en conjunto para sostener la actividad ante la pandemia, pensando alternativas para que esta temporada sea la bisagra y genere una nueva Santa Fe en turismo", concluyó.

Por su parte, Medina expuso que desde la Secretaría a su cargo se articulará con turismo para sumar a la marca provincial Producto de Mi Tierra. "Los emprendedores licenciatarios de esta marca tienen productos que aportan a nuestra identidad y le pueden brindar al visitante un distintivo", subrayó, al tiempo que informó que "se involucrará a las agencias y asociaciones para el desarrollo y a las secretarías de la producción para que articulen en el territorio y colaboren con la promoción de la actividad turística".

Por último, Aviano ponderó la iniciativa y destacó que "estamos cristalizando el trabajo transversal. Nos gusta escuchar que el turismo es la industria sin chimenea y el comercio es parte de la producción, esto queda evidenciado en el día de hoy con la firma de estos convenios. Esperamos que sea el inicio de un camino más largo que nos lleve más allá de esta difícil coyuntura. Trabajamos para que en cada localidad los comercios puedan involucrarse y guiar a los visitantes para que consuman y compren local".



TODOS LOS DETALLES

Santa Fe Plus complementa PreViaje, la propuesta del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que por cada compra turística adquirida en 2020 para viajar en 2021 por Argentina devuelve el 50% en crédito para otras compras.

En tanto que la iniciativa provincial prevé distintas promociones. Entre ellas, paquetes de cuatro noches de alojamiento pagando tres, como así también en cabañas con paquetes de siete noches abonando seis.

Además, contempla descuentos en gastronomía, atracciones, comercios y paseos de compras. En la web www.santafe.tur.ar/SantaFePlus se podrán consultar los prestadores adheridos.