Debate por extracción de árboles y forestación Locales 30 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO LISANDRO MARSICO. Cuestionó la extracción.

Ayer por la mañana, de manera virtual, se llevó a cabo la sesión del Concejo en donde se aprobaron diez proyectos que habían recibido despacho en la reunión de comisión y entre los que estuvo una Minuta de Comunicación impulsada por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, solicitando que no se extrajeran las tres especies arbóreas en la obra que se está realizando en Yrigoyen y Fader.

La Minuta quedó a destiempo, ya que el miércoles estos árboles fueron extraídos, tal es así que en su argumentación, solicitando el cambio de redacción, Mársico señaló: "Creo que todos los concejales y toda la ciudadanía que le ha prestado atención a cómo se procedió en el día de ayer, en donde fueron extraídas las especies arbóreas, las cuales estaba solicitando casualmente que fueran dejadas en su lugar. Nosotros habíamos dejado abierta la posibilidad de que se reforestará, más allá de que fueron re plantadas -nadie asegura el éxito de ese crecimiento debido a que ya fueron extraídas-, lamentando el hecho de la extracción de estos árboles, yo quiero proponer una redacción alternativa, porque no quiero dejar que la Minuta quede en archivo".

La redacción apuntó a la reforestación con las nuevas especies arbóreas en otros sitios, informando cantidad y lugares. Mársico dijo que "ante la situación que nosotros tenemos que ver y que lamentamos tenga que suceder de esta manera, y no es la primera vez que pasa, porque se armó un barrio (Los Arces) sin planificación urbana y se hizo un ecocidio, producto de la falta de planificación urbana. Cuando yo escucho al intendente decir que planifican, y se aprobó ese loteo, no se tuvo en cuenta que había que proteger las especies; hoy nosotros, teniendo en cuenta como está el planeta, las obras se tienen que hacer en torno a lo que la naturaleza nos brinda, no hacer las obras e ir en contra del equilibrio ecológico y de la naturaleza. Barrio Los Arces es un claro ejemplo de la falta de conciencia ambiental de la Municipalidad de Rafaela", afirmó el edil del PDP.



MAS PROYECTOS

Además de la Minuta de Comunicación de Lisandro Mársico, en la sesión de ayer, recibieron su aprobación los siguientes proyectos: una Minuta presentada por Cambiemos en la que solicitan se gestione la implementación de un Plan Integral de Mejoramiento Barrial en Barrio Barranquitas; otro de los proyectos destacados y que fue aprobado, fue el impulsado por el bloque del PJ, que propone incorporar un cupo para becas universitarias para madres, como así también, la posibilidad de reservar un lugar en los jardines municipales para estudiantes universitarias madres.