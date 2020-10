El Presidente siguó el desalojo desde Olivos Nacionales 30 de octubre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Alberto Fernández siguió desde la Residencia de Olivos el operativo de desalojo de la toma de Guernica, lo que en Casa Rosada entendieron como algo que "había establecido la Justicia".

"Lo que pasó hoy no tiene ninguna otra cosa más que ver con una decisión judicial", resaltaron a NA altas fuentes de Casa Rosada.

Desde el entorno cercano del gobernador bonaerense, detallaron a Noticias Argentinas que el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner "en todo momento le brindaron su apoyo a Axel Kicillof, pero hoy no tuvieron la posibilidad de hablar mientras se produjo el desalojo".

"Hoy no hablaron el Presidente ni la vicepresidenta con Axel.

Sí sabían que hoy iba a ocurrir el desalojo, porque era lo que había establecido la Justicia. Sabíamos que no se podía seguir dilatando", describieron.

En esa línea, indicaron que "antes de que terminara el desalojo, el gobernador estaba volando rumbo a Bahía Blanca para encabezar una actividad", y ampliaron: "Axel no tuvo tiempo de hablar con nadie".

Ante la consulta respecto del subsidio de hasta $50 mil que el Gobierno bonaerense entregaría para desalentar las tomas de tierras, respondieron: "No anunciamos nada nuevo. Lo que salió en el Boletín oficial es una readecuación de los montos a las distintas líneas de subsidios que hay en la provincia".

"Sólo se readecuaron los montos y los plazos, nada más. No hubo un anuncio nuevo. Las distintas herramientas para el subsidio no son para la gente de la toma, es para cualquier familia en extrema vulnerabilidad", explicaron a NA desde el Ejecutivo provincial.

En ese sentido, las mismas fuentes graficaron: "Dado el censo socioambiental que se había hecho, ninguna de las familias de la toma tenia ninguna necesidad extrema como para tener la totalidad de un subsidio".

"A nadie se le iba a dar $50.000 para que no estuviera en la toma. Eso fue una mala lectura del decreto, que hicieron algunos políticos de la oposición malintencionadamente", resaltaron.