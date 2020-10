El Senado rindió homenaje a Néstor Kirchner Nacionales 30 de octubre de 2020 Redacción Por TRAS 10 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Los senadores nacionales pronunciaron en la sesión de ayer discursos para recordar al ex presidente Néstor Kirchner y algunos de ellos, como el oficialista Oscar Parrilli, se emocionaron al hablar. Parrilli fue el primero de los oradores y afirmó que "Néstor no buscó la Presidencia, la historia lo buscó a él", tras lo cual, con la voz entrecortada, agregó: "Nos sentimos orgullosos de haber estado con él. No lo dejamos que se fuera, porque Néstor sigue estando con nosotros". La fueguina María Eugenia Duré (Frente de Todos) también se emocionó durante discurso, en el que expresó: "A los que tenemos entre 30, 35 o 40 años Néstor Kirchner nos enseñó que la política es la herramienta fundamental de transformación, y también nos enamoró a través de sus políticas". Por su parte, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, destacó: "Néstor Kirchner dejó en cada provincia argentina el recuerdo fuerte de su gestión y del cambio que produjo en el sentido de la inversión pública, y empezando por las provincias que más lo necesitamos, como Formosa". En tanto, su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, se sumó al homenaje y afirmó que el reconocimiento a la figura del ex presidente, pese a las diferencias políticas, tiene que ver con "trabajar por mayor tolerancia y convivencia democrática". "Cuando hice el homenaje por el 17 de octubre recibí muchos mensajes donde pude ver que en la Argentina estamos enfermos de intolerancia. Me parece que si uno tiene vocación democrática y republicana, la docencia la tiene que ejercer la política", señaló. En este sentido, agregó: "Representa a un modelo que no compartimos, pero también representa al sentir de una parte del pueblo y eso tenemos que respetarlo y ponerlo en valor".